Honor Panamericano para Dalila Rugama, Swan Mendoza y Akira López

Dalila Rugama se mostró emocionada luego de recibir la bandera nacional en nombre de toda la delegación de Nicaragua que estará compitiendo en los Juegos Panamericanos Lima 2019, aunque será Swan Mendoza, le encargada de desfilar con los colores nacionales durante la inauguración de la justa deportiva este viernes 26 de julio.

El sencillo acto de abanderamiento tuvo lugar este viernes por la mañana en la sala de conferencias del estadio nacional Dennis Martínez, donde también Akira López, recibió la bandera nacional, en nombre de la delegación pinolera que competirá en los venideros Juegos Parapanamericanos.

Atletas de los deportes de judo, lucha, karate, natación, remo y beisbol estuvieron presentes en el acto. De Nicaragua ya se encuentran en Lima, el voleibol de playa, boxeo, tiro deportivo, taekwondo y levantamiento de pesas.

Dalila se marcha a Lima el 4 de agosto y competirá en la prueba de lanzamiento de jabalina hasta el 10 del mismo mes, mientras que Swan ya está luchando junto a Lolette Rodríguez, en el voleibol de playa de Lima 2019. Basado en sus méritos, el Comité Olímpico Nicaragüense (CON), decidió que Dalila y Swan, compartieran del honor de recibir y portar la bandera para estos Juegos Panamericanos.

“Me siento orgullosa y contenta de haber recibido la bandera nacional, en nombre de todos los atletas de Nicaragua que estarán en estos Juegos. Comparto este honor con mi compañera Swan Mendoza, quien ya se encuentra en Lima y será la encargada de portar la bandera en el desfile inaugural. La verdad emociona mucho ser la abanderada para un evento tan grande, como unos Juegos Panamericanos”, manifestó Dalila.

LARGA TRAYECTORIA DE DALILA

Para la destacada atleta de lanzamiento de jabalina, estos serán sus quintos Juegos Panamericanos, tras haberse presentado en las ediciones de Santo Domingo 2003, Rio de Janeiro 2007, Guadalajera 2011 y Toronto 2015.

Dalila casi completa el ciclo Olímpico como abanderada, al recibir dicha distinción en Juegos Centroamericanos (2017), Juegos Centroamericanos y del Caribe (2002) y ahora Juegos Panamericanos, solo le faltó recibir los colores nacionales para unos Juegos Olímpicos, a los que asistió en 2004 en Atenas.

“Me llena de emoción haber portado la bandera en todos esos eventos del ciclo Olímpico”, afirmó Dalila.

“Participar en unos quinto Juegos Panamericanos, estamos hablando de muchos años de trabajo en los que he vivido un poco de todo, momentos de felicidad y a veces de frustración, pero he logrado salir adelante por la disciplina, que es la que me tiene aquí”, agregó.

Dalila suma en su historial deportivo, cuatro participaciones en Juegos Centroamericanos, tres en Centroamericanos y del Caribe, junto a cinco en Panamericanos, y una en Juegos Olímpicos.

Serán 60 atletas en 13 deportes los que representarán en Nicaragua en los Juegos Panamericanos, mientras que para los Juegos Parapanamericanos, pactados en Lima del 22 de agosto al 2 de septiembre, estarán cinco exponentes pinoleros, cuatro de atletismo y uno de powerlifting.