Melvin López noquea al argentino Lucas Báez en Miami y mantiene su invicto

Apenas transcurrieron 56 segundos, suficientes para que Melvin “Melo” López, el prospecto nicaragüense que hace carrera en Estados Unidos, noqueara al argentino Lucas Báez, la noche del viernes en el Miccosukee Indian Gaming Resort, en Miami, Florida, donde la empresa M y R Boxing que dirige la promotora Laura Ching organizó su tercer evento del año.

Un potente gancho al cuerpo de “Melo”, colocado de forma precisa, dobló las rodillas del peleador sudamericano, quien quejándose del dolor y la falta de oxígeno no se levantó de la lona. “Melo” sumó su triunfo número 21 en el boxeo profesional con 12 nocauts. El nica se mantiene invicto como campeón NABA de la AMB y espera subir del cuarto al tercer puesto del ranking 118 libras de dicho organismo.

Después de esta pelea, a “Melo” le podrían ofrecer un combate importante. No obstante, en el equipo de trabajo del muchacho no hay ningún apuro de tirarlos a las brasas contra un monstruo de la categoría. La mentalidad es llevar su carrera con mucha calma y prudencia, enfocados a que continúe su evolución técnica, hasta alcanzar un nivel que le permita tener la capacidad de enfrentar un rival élite, en el momento oportuno.

Segundo nocaut seguido

“No esperaba noquear tan rápido a mi rival. Sí quería ser agresivo, porque me sentía confiado por la preparación que hice con mi entrenador Moro Fernández. Honestamente, el nocaut en mi anterior pelea me dio un respiro, me quitó presión. Mucha gente no sabe que a veces uno pasa por problemas personas y físicos, he tenido algunas molestias con mis manos, pero eso se está quedando atrás gracias a Dios”, dijo “Melo”.

“Actualmente tengo pensado regresar a pelear a finales de octubre en este mismo escenario. Si me ofrecen una pelea eliminatoria me gustaría aceptarla, pero yo obedezco a lo que me diga mi mánager William Ramírez y mi entrenador Moro Fernández. Espero en el próximo ranking de la AMB aparecer en el puesto número 3”, agregó el peleador nicaragüense.