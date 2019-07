Aquella selección que viajó a los Panamericanos de Cali en 1971, parecía estar en capacidad de meterse en la pelea por la medalla de bronce. La actuación registrada meses atrás en el Torneo de la Amistad cuando Lacayo forjó su famoso no hitter contra Colombia y el aporte proporcionado por Tony Castaño como responsable del cuerpo técnico justificaban las pretensiones nicas. Como de costumbre, Cuba y Estados Unidos disputarían la medalla de oro, y el resto de competidores solo podían pensar en alcanzar la presea de bronce.

Nos preguntamos: ¿Será capaz este equipo de conseguir la primera medalla nica en Juegos Panamericanos. “Yo creo que sí...venimos de ganarle una importante serie a Panamá y después de lo observado en el Torneo de la Amistad es de esperarse que estemos en la lucha por el tercer lugar...Llevo un buen picheo, excelente velocidad y suficiente fluidez en el ataque”, respondió Heberto Portobanco, el siempre optimista mánager de los “Tiburones”.

El staff se veía bien con Lacayo, Juárez, Paco Gómez, Chévez, Herradora, Oviedo y Félix Pedro Pérez, un zurdito de curva controlada y buen dominio a nivel casero, quien había resultado campeón en efectividad…En el infield, muchos lamentaban la ausencia de Obando, pero a la vez confiaban en el joven intermedista del Bóer, Rodolfo Mora, quien formaría llave con César Jarquín...Calixto Vargas, Pedro Torres, German Jiménez, eran piezas del cuadro interior con Vicente López y Chester Davis como receptores y en los bosques, Selva, Cirilo, McKenzie y el prospecto Ernesto López, quien fue respaldado por la confianza otorgada por el presidente de Feniba y el mánager Portobanco. Al lado de Castaño en el apoyo técnico estaba Orlando O’Farril como parte del cuerpo técnico.

Primera batalla

La peor noticia que usted puede recibir como mánager en un torneo de este tipo es abrir contra Cuba o Estados Unidos y Heberto Portobanco quería morderse una oreja al saber que el primer juego sería con Estados Unidos y en el tercero contra Cuba…¿Cómo diablos esquivar los dos zarpazos?. Objetivamente, Heberto se sintió atrapado, sin salida y decidió concentrarse en el juego contra Venezuela. Ya no sería Lacayo el abridor del primer partido, sino que sería reservado contra Venezuela y Heberto le entregó la píldora al zurdo Félix Pedro Pérez, de convincente actuación frente a Panamá, para que le tirara al equipo de Estados Unidos con Fred Lynn –futuro Novato del Año con Boston− en el line up…En la acera de enfrente, los norteamericanos colocaron al veloz tirador derecho Jackson Todd, quien más adelante fue firmado por los Mets de Nueva York. Aparentemente se trataba de una lucha desigual, pero no fue así, y cuando los norteamericanos fueron a batear el noveno inning, se encontraban altamente preocupados por el empate a cero carreras.

El zurdito Pérez con sus curvas desconcertantes y amparándose en su valentía y control, había sujetado en apenas 3 hits a la batería yanqui, pero con un out perdió repentinamente la ruta al plato y cedió bases a Fred Lynn y Mark Bannister...Fue entonces que ocurrió lo increíble: un error de César Jarquín...Tabb conectó flay al centro para el segundo out, le devolvieron a César y tiró mal a primera, permitiendo la anotación de Lynn...acto seguido, un hit de Willie Mins remolcó a Bannister y cuando Heberto llamó a Herradora para sacar el ultimo out, ya estaba todo consumado 0-2.

Falló lacayo

Perder en el último inning con Estados Unidos no estaba mal, pero Lacayo falló frente a Venezuela cuando −raramente− otro error de César abrió las puertas para un rally de cinco carreras y se perdió por 7-5, pese a dos triples y par de empujadas de Cirilo Herrington…Con balance de 0-2, encontrarse con aquel equipo cubano era terrible.

Algo así como sentirse con la soga al cuello. Julio Juárez estaba aún distante de la jornada del 3 de diciembre de 1972. Todavía no había soñado que blanqueaba a Cuba en un Mundial, pero entró con confianza a pesar que el equipo estaba sumergido en el mar de la incertidumbre. Un jonrón de Capiro y un flay de sacrificio de Isasi, le proporcionaron a Cuba ventaja de 2-0, pero los nicas con doble de Vicente, un roletazo y largo batazo del propio Juárez a los jardines, se acercaron 2-1 en el cierre del octavo. Sin embargo, la presión fue fugaz, porque Cuba con dos carreras en el inicio del noveno, liquidó cualquier pretensión de los pinoleros, imponiéndose 4-1...Sin respaldo ofensivo, Juárez no tuvo chance de optar a la victoria y los nicas se fueron a la Villa con balance de 0-3 y una nueva arruga en el rostro de Heberto.

Otro traspié

Vencer a México era casi una obligación...Es cierto que en beisbol no hay nada escrito, pero la mayoría de entendidos veían en ventaja al equipo nica...Otra derrota decapitaría las aspiraciones de pelear medalla, cada vez más débiles...Sin tener que “rifarnos” en el resto del camino con Cuba y Estados Unidos, era clave triunfar en este cuarto juego en busca de una reacción revitalizante, sin embargo, se volvió a naufragar...Una atrapada de leyenda de Mario Garza sobre batazo de Ernesto y la inefectividad del ataque le permitieron a los aztecas imponerse por 3-2, dándole con la puerta en las narices a los pinoleros. Un jonrón de Jesús Casas contra Oviedo en el quinto inning y las dos carreras mexicanas del sexto colocaron a nuestra selección de espaldas a la pared y cuando Heberto decide enviar a Selva como emergente, ya es muy tarde. El doblete del recio artillero que empujó a Calixto y Vicente, solo sirvió para darle un toque dramático a la recta final.

En el quinto juego, el equipo siguió por las calles de la amargura, desnudo y enclenque. Dominicana triunfó 7-1 pese a cinco errores del short stop Mártires Astacio, récord para estos eventos. EL zurdo Félix Pedro Pérez, que también había tirado contra Estados Unidos, se fue a pique estrepitosamente, mientras los quisqueyanos forjaban su primera victoria del certamen, luego de tres derrotas.

Por fin la luz

El sol de la victoria apareció en el horizonte cuando se jugó con Colombia. Tal como estaba previsto, Heberto envió a la colina a Sergio Lacayo, quien había logrado tirar un no hitter contra los colombianos en el Torneo de la Amistad durante el mes de marzo. Una vez más, el derecho de Chichigalpa dominó a la consistente batería encabezada por Leal, Moreno y Gaviria para estructurar con ayuda de Paco Gómez durante un inning y un tercio. Ofensivamente, lo más importante fue el jonrón de Calixto en el segundo episodio, que si bien es cierto no funcionó como despertador, colocó a los nicas camino de su primer triunfo 2-0. Hit de Ernesto, un balk y cañonazo de Pedro Torres fueron los factores de la segunda anotación pinolera cuando el estado anímico parecía destruido…La segunda victoria fue sobre Puerto Rico por 6-5 con excelente remate de Lacayo. Los nicas perdían 5-2 con un out en el noveno, cuando los despertaron bruscamente y con 4 carreras arrebataron el partido.

Blanqueo herradora

Los nicas cerraron su actuación blanqueando 3-0 a Canadá con cerrado picheo del zurdo Herradora. El abridor canadiense George Brice mantuvo en cero a Nicaragua hasta el sexto inning, pero en la siguiente entrada hit de Cirilo, base a Calixto, cañonazo de Vicente y el error del jardinero derecho proporcionaron dos carreras…Entró Fred Carwell al relevo, ponchando a German Jiménez, pero Ernesto con hit impulsó la tercera carrera. El balance de 3-5, fuera de la lucha por las medallas fue desalentada para la afición nacional, tan salpicada de esperanza después del Torneo de la Amistad…Castaño intensificó el trabajo y en el Mundial de octubre realizado en La Habana, Nicaragua registró una gran actuación, abriendo con cuatro victorias en fila. Nadie se acordó entonces de las cinco derrotas seguidas sufridas en Cali 71. En la gran final, Cuba venció a Estados Unidos 4-3 pese a tres jonrones contra el “as” José A Huelga, todos con bases limpias y logró capturar la medalla de oro.