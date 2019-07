Buitrago bajo el amparo de Miguel Cotto

La buena estrella de Carlos “Chocorroncito” Buitrago no para de brillar, y aunque carga con tres derrotas en sus últimas tres peleas, la promotora que dirige el excampeón puertorriqueño Miguel Cotto, decidió integrar a su escuadra al bravo peleador pinolero.

Buitrago podría estrenarse con su nueva promotora en septiembre venidero, aunque la meta final es poder concretar una sexta pelea de título que en definitiva sea la vencida para “Chocorroncito”.

“Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, estoy entrando a una nueva etapa en mi carrera, en la que voy a trabajar con una nueva promotora y de tanto prestigio como Miguel Cotto Promotions. Como siempre, yo le entrego mi carrera a Dios, ahora a mi nueva promotora, para ver qué podemos hacer en el futuro”, apuntó Buitrago.

“El contrato que firmé con Miguel Cotto Promotions es de 2 años y ellos se comprometen a montarme tres peleas por año, si en ese tiempo yo logro coronarme campeón mundial, el acuerdo se extendería a 3 años, para mí es importante estar respaldado por una promotora que me garantice tres peleas al año, eso es bastante”, señaló “Chocorroncito”.

La oportunidad de unirse a la promotora que conduce Miguel Cotto comenzó a tomar forma desde el choque que tuvo Buitrago contra Ángel “Tito” Acosta en 2018, y luego ante McWilliams Arroyo en junio pasado, en un pleito que terminó con una polémica decisión contra el pinolero, quien incluso tuvo a su oponente al borde del nocaut.

Los convenció a puño limpio

“Ellos me vieron pelear contra “Tito” Acosta y les gustó el combate que hice, luego me contactaron directamente para que enfrentara a McWilliams Arroyo y les terminé de gustar todavía mucho más, por el combate que hice. Después de ese pleito, ellos me dijeron que tenían una propuesta para mí y dos semanas después, ya tenía en mi correo el contrato para firmarme”, explicó Buitrago.

“Hay planes de que pelee en septiembre, mi nueva promotor espera que si hago dos buenos combates, podría tener una nueva oportunidad de título”, agregó.

Buitrago afirma estar todavía en proceso de apelación, de la sanción que le aplicó la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop), que le suspendió por un año su licencia de boxeador profesional por haber ido a pelear al extranjero sin haber renovado este documento.

“Todavía estoy en trámites de apelación por esa sanción, podría recurrir ante el Instituto Nicaragüense de Deportes. Eso es parte del proceso de apelación, si no me dan respuesta en la Conibop, tengo que dirigirme a otra instancia. Pero no veo que eso me vaya a afectar en los plantes con mi nueva promotora”, explicó Buitrago.