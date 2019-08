Después de la victoria contra República Dominicana, su primera al frente de una selección nacional mayor, el mánager Sandor Guido luce tranquilo en la villa de atletas, como quien no se intimidara frente al reto de tener que clasificar a Nicaragua a la segunda vuelta de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Quizá sea porque sabe que Perú, el rival de esta noche, es un enemigo al alcance o porque confía plenamente en sus jugadores.

“Vamos con todo ante Perú, porque en el beisbol es bien sabido que no hay rival pequeño. No queremos confiarnos, y menos dar por conseguida la victoria. Es por ello que nuestro abridor será Gustavo Martínez, de quien esperamos nos guíe al triunfo con su experiencia”, comenta el timonel, y agrega que tras la victoria ante República Dominicana, “los peloteros están más confiados, porque ya se convencieron de lo que son capaz cuando están enfocados”.

Asume responsabilidad

“No estaba en mis planes dirigir a la selección, pero las circunstancias (fallecimiento del papá de Julio Sánchez), muy lamentables por cierto, me han puesto en este rol. No me queda más que asumirlo con responsabilidad y tratar de responder a cada exigencia”, expresa el otrora primera base indiscutible de Nicaragua.

Cuestionado sobre la experiencia de ahora ser dirigente, después de toda una vida como jugador en torneos de tan gran magnitud como los Juegos Panamericanos, Sandor no titubea en responder: “Es una experiencia tan distinta como apasionante, porque tenés que estar pensando en las estrategias, en los movimientos y los cambios necesarios para responder ante determinadas situaciones. Es muy diferente a ser jugador”.