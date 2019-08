Greinke pistola en mano

El equipo de Houston, que se vio presionado por Oakland en la pasada temporada antes de ganar el banderín del Oeste en la Liga Americana con 6 juegos de ventaja, ha conseguido contra reloj a Zack Greinke de Arizona, como un factor de seguridad, lo que se logró en el 2017 sacando a Justin Verlander de los Tigres de Detroit, quien ganó cada una de sus cinco aperturas en el cierre de campaña. Con balance de 10-4 y 2.90 en carreras limpias a lo largo de 146 entradas, ponchando a 135, Greinke, “as” de los Cascabeles pese a la presencia del zurdo Robbie Ray, será un formidable tercer abridor detrás de Verlander líder en victorias y en efectividad con 14 y 2.73, y de Gerrit Cole, el más ponchador de las mayores con 212, agregando 11 triunfos y 2.94 en carreras limpias. Este trío, se encuentra los cinco mejores de las Grandes Ligas éste año. Y como cuarto, el único zurdo, Wade Miley, con balance de 9-4 y 3.06 en dominio. Tranquilidad absoluta para el manager A.J. Hinch.

¿Y el Bullpen?

Los Astros fueron más allá en pitcheo, adquiriendo las escopetas de otro abridor, Aaron Sánchez que podría ayudar en diferentes funciones, y Joe Biagini, un relevista derecho de 29 años, en acción durante 50 juegos con Toronto. ¿Qué tan bueno es el relevo de Houston? El jefe de bullpen, encargado de los remates, es el mexicano Roberto Osuna quien ha logrado 24 rescates en 45 apariciones con balance de 3-2, contando con el apoyo de Ryan Pressly en estos momentos recuperándose de una lesión, y Will Harris, 3-1 en 46 juegos y una efectividad de 1.77, excelente…Considerando que el bateo de Houston es lo suficientemente ruidoso y productivo con Springer, Bregman, Altuve en una reacción espectacular, Yuli Gourriel, Michael Brantley, Correa y el explosivo cubano Yordan Alvarez, con el soporte de ese pitcheo, parece disponer de todo lo necesario para poder abrirse paso hasta la Serie Mundial, mirando a los Gemelos de Minnesota y Yanquis de Nueva York como temibles retadores en las series Play Off por el banderín de la Liga.

Cuidado indios

En otro movimiento realizado, los Indios prefirieron perder el brazo de Trevor Bauer, buscado por varios equipos entre los Yanquis, para obtener los bates del cubano Yasiel Puig y el dominicano de 24 años Franmil Reyes, quienes han disparado 22 y 27 jonrones con Rojos y Padres. Los Indios que cuentan con Francisco Lindor como su figura cumbre, tanto en el campo corto como en el cajón de bateo y desplazándose en los senderos, sintieron la necesidad de conseguir pólvora para el centro de su line-up, confiando en que su “as” de la colina Corey Kluber, estará de regreso a tiempo, y que la recuperación de Carlos Carrasco será completada. Solo así se explica soltar a Bauer, dejando las aperturas en manos de Shane Bieber, Zach Plesac y Mike Clevinger, mientras intentan atrapar a los Gemelos de Minnesota que no han dejado títere con cabeza conectando jonrones en busca de quebrar la marca de 267 establecida por los Yanquis el año pasado. Fue extraño que Yanquis, Dodgers y Medias Rojas, no consiguieran algo significativo, frenados por evitar excederse en el salario global, y no verse obligados a soltar prospectos.