Egan Bernal ansioso por celebrar en Colombia el triunfo de Tour de Francia

El ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos), que disputará este sábado la Clásica de San Sebastián, aseguró este viernes que no piensa mucho en la presión que supone haber ganado el último Tour de Francia con tan solo 22 años, sino que su aspiración es "correr y ser feliz en la bicicleta".

"Me pagan por montar en bicicleta, entrenar, y quiero seguir disfrutando de ello, de la adrenalina de correr, de preparar la competencia", dijo Bernal en rueda de prensa.

Primer colombiano en haber ganado el Tour de Francia, Bernal está deseando llegar a su país para disfrutarlo con su gente.

"Va a ser algo muy especial, algo muy bonito, la primera vez que un colombiano viste la camiseta amarilla. Habrá mucha gente en mi pueblo, esperemos que todo salga bien. Soy muy feliz y no veo la hora de llegar a Colombia", aseguró en una comparecencia previa a su participación en la Clásica.

"Necesito un par de días en mi casa, volver a mi vida normal, y ahí me daré cuenta de que lo que he conseguido es algo muy importante. No he parado, no he tenido mucho tiempo, espero disfrutarlo", añadió Bernal, que ya mira a la prueba del sábado.

"Espero terminar la Clásica", afirmó el ciclista colombiano, que el pasado año no pudo concluirla al verse implicado en una masiva caída a 20 km de meta, sufriendo una fractura nasal.

Bernal se volverá a ver las caras el sábado en San Sebastián con el francés Julian Alaphilippe (Deceunink-Quick Step), quinto clasificado en el Tour y al que despojó del maillot amarillo en la antepenúltima etapa de la ronda gala.

El colombiano ve al francés, ganador de la Clásica donostiarra el pasado año, como favorito para esta edición, al igual que al español Alejandro Valverde (Movistar), "que siempre sorprende", y a Mikel Landa, al que ha visto "muy fuerte" en la última parte de la ronda gala.

Espera además que la carrera femenina, que se celebra por primera vez, "salga bien" para que pueda seguir celebrándose en ediciones posteriores.

En cuanto a sus planes, nada ha cambiado, quiere mantener su calendario y disputar las clásicas de Italia, que le gustan mucho, y acabar con la de Lombardía.