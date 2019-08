Estrepitoso derrumbe

Desde siempre, nuestro béisbol ha vivido en el vecindario de la inestabilidad con varias aproximaciones pero sin nada grandioso, navegando entre un oleaje de contrastes, algunos brutales. Hemos sido capaces de vencer a Cuba en el Torneo de Dominicana previo al Mundial de 1972 y perder al día siguiente con Panamá; de fallar contra Aruba en aquellos tiempos malogrando una posibilidad enorme; de pelear el campeonato en Cartagena 1947, a desembocar en la inutilidad aquí en Managua 1948, un año después, estrenando Estadio; de pedir misericordia en la Copa de Bélgica 1983, a ganar sorprendentemente la medalla de Plata un par de meses después en Caracas, en fin en viajar a bordo de un tren bala de ida y regreso entre arañar el cielo y descender a los círculos del infierno que nos grafica Dante. Y vuelve a ocurrir con este inesperado nocaut sufrido ante Colombia por 11-1 luciendo como un equipo desarmado, sin alma, con sus pretensiones rotas. La esperanza, es que el equipo sea capaz de otro enderezamiento contra Canadá y seguir en la pelea por una medalla, sin importar el tipo de metal.

EL BATAZO DE OFILIO

Frente a Colombia, la posibilidades fueron consideradas equilibradas, pero la diferencia de 10 carreras en el trayecto recortado a siete entradas, resultó tan drástica como dolorosa. Se trata de un juego, no un certificado de desequilibrio entre los dos equipos. El gran batazo de Ofilio Castro en el cierre del tercero contra el zurdo Ronald Ramírez, tenía “cara” de ser un extra base con dos a bordo, con el equipo colombiano adelante 3-0 frente al pitcheo de Jesús Garrido. La amenaza nica quedó en cero carreras, y las arremetidas del ataque suramericano en los innings y 5 y 6, fueron destructivas. Una auténtica “quema” de brazos dejándonos en la lona como Frazier ante Foreman en la pelea de Kingston, Jamaica, en 1973, casi sin respirar…Una vez más, lo imprevisible deshilachando el esfuerzo pinolero por construir una tercera victoria consecutiva, y darle forma a estar en la pelea por el oro, medalla hasta hoy nunca conseguida. Fue una de esas noches oscuras en que te encuentras súbitamente con Drácula y Frankestein en la vuelta de la esquina. Pese a ese derrumbe tan estrepitoso, todavía se puede hacer algo.

UN RETO EXIGENTE

Ganarle a Canadá reaccionando a un nocaut, es difícil pero no descabellado. El equipo ganador de las dos últimas medallas de oro, doblegando a Estados Unidos en Guadalajara y Toronto, no ha lucido inmenso en estos Panamericanos, y lo demostró Puerto Rico –el mejor hasta hoy pero no impactante- al someterlo 8-5, resistiendo una rebelión en el cierre del octavo. Sin embargo, es obvio que en duelo de derrotados, saltará como favorito porque se cree dispone de mejor material. Nicaragua, en busca de seguir en pie de lucha, cuenta con su brazo más consistente y efectivo, el derecho de Jorge Bucardo, y detrás, todos. Frente a Colombia, el pitcheo pinolero flaqueó tanto y un poco más, que en la primera batalla perdida con Puerto Rico. Sandor le abrió espacio a Britton quien no respondió al bate y falló en la defensa, lo que hará regresar a Benard –quien como emergente conectó lejos para un out difícil en el séptimo-, a un line-up que se espera funcione para evitar el descarte total.