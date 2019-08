¡Desapareció el equipo!

Después de caer 11-1 ante Colombia, otro impacto, este 10-0 en contra frente a Canadá, era natural preguntarse ¿Qué se hizo el equipo? No era esto lo que se esperaba en Lima. Hay cierta diferencia entre perder y ser borrado, no visto.

Cuando todo terminó, aún con la posibilidad de conquistar la medalla de bronce danzando débilmente como un bailarín de piernas agotadas y mirada perdida frente a nuestras ventanas, pensé: esto es es surrealista, terriblemente doloroso, casi alucinante. Dos “nocauts” beisboleros en menos de 24 horas. Una inutilidad insospechada en un torneo de nivel discreto. Dos golpes, uno al hígado, el otro a la mandíbula. Frente al espejo de estas dos derrotas aplastantes consecutivas, la amarga exclamación ¡Qué pequeños somos! No solo en béisbol, sino en casi todo, incluyendo, desarrollo, democracia, factor humano. La medalla de oro al sufrimiento se extiende también al deporte. El recuerdo más tenebroso, aquellas brutales palizas por 18-0 y 17-1 frente a Estados Unidos y Cuba en Indianápolis 1987, no consecutivas, regresó a la pantalla como lo peor que nos ha pasado.

Ese martilleo de canadá

Pero este era un torneo apropiado para meterse en la pelea por encima de las limitaciones obvias. Después de terminar de desnudar en su mediocridad al equipo cubano en una serie de adiestramiento, y sin tener que vernos las caras con Estados Unidos, Venezuela, México, Panamá y otros peligros históricos, la opción de obtener una cuarta medalla en Panamericanos –algo todavía viable- tenía forma, y fondo. Vencer a Dominicana tuvo significado, lo de Perú estaba escrito, pero los hundimientos frente a Colombia –un rival de nuestro tamaño- y Canadá -evidentemente superior- fueron más allá de los cálculos más pesimistas. Canadá con su martilleo incansable y dañino, frenado un rato por Elías Gutiérrez, y el pitcheo sereno y autoritario de Phil Aumont, con su brazo cultivado en el profesionalismo, sumergió al equipo nica en el profundidad del cero, acercándose a un no hitter quebrado en el cuarto inning.

Aún así, a pelear el bronce

Sin excederse en ponches, Aumont estuvo obligando a los nicas a batear por el piso sacando outs con rapidez, mientras estocada por estocada, Canadá fue produciendo carreras desde el jonrón madrugador de Tristian Pompey contra el abridor de corta presencia Elvin García, agregando cinco dobletes, otro jonrón de Jonathan Malo, hasta el alarmante descontrol de los brazos de Junior Téllez y Jimmy Bermúdez en el cierre del séptimo, completando el nocáut con el cañonazo de Eric Wood. En cada entrada, estuvimos tratando de ver a nuestro equipo, y nunca apareció. El momento cumbre fue dos a bordo en segunda y tercera sin out, y no poder moverlos. Dos nocauts en menos de 24 horas, creo que no tiene precedente. Lamentablemente, estos han sido los Panamericanos más favorables para que el béisbol pinolero vuele alto, pero no se pudo, y al momento de escribir estas líneas, la posibilidad del bronce sigue siendo estimulante. Ojalá se logre vencer a Colombia.