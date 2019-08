Los no hitters han estado escasos en una temporada de bateo ruidoso, con abundancia de jonroneros. Mike Fiers, un derecho de 34 años, quien lanzó un no hitter para Houston en el 2015 contra los Dodgers, fue el primero en hacerlo en este 2019 desde la colina de los Atléticos de Oakland, su cuarto equipo, amordazando a los Rojos de Cincinnati el 7 de mayo, un año después que James Paxton de los Marineros lo había hecho frente a los Azulejos de Toronto, el 8 de mayo de 2018. Así que Fiers terminó con un año de “sequía” en lo referente a no hitters, y casi de inmediato fuimos testigos a distancia de muchas aproximaciones. El 12 de julio, una noche de mucho dolor entre los Angelinos, honrando la muerte del zurdo Tyler Skaggs, los lanzadores Tyler Cole por dos entradas y Félix Peña por siete, combinaron esfuerzos para el segundo no hitter de la campaña, estrangulando 13-0 a los Marineros. Fue algo muy significativo para los Angelinos emocionalmente estremecidos.

Se atrevió Hinch

Nadie se acordaba de Aaron Sánchez, pese a ser un ganador de 15 juegos con Toronto en el 2016 perdiendo solo 2 veces. Afectado por problemas, registró 1-3 en el 2017, 4-6 en el 2018 y tenía 4-14 en este 2019 con tenebrosa racha de 13 reveses. ¿Por qué un equipo se interesaría en su brazo? Pocos se percataron de su llegada a los Astros. Quizás se fue en taxi-Uber, del aeropuerto al hotel, mientras todos los reflectores eran para la contratación de Zack Greinke, quien redondearía una temible tripleta de abridores junto con Justin Verlander, ganador ayer de su juego 15 sometiendo 3-1 a Seattle. Tampoco se fijaron en Joe Biagini, un relevista. El sábado, en un alarde de atrevimiento, el mánager de los Astros A. J. Hinch, le entregó la pelota cruzando dedos a Sánchez, con un porcentaje sobre el 6.00 en carreras limpias. Ninguna expectación, en cambio, mucho temor. Pero Sánchez movió hacia atrás la máquina del tiempo y se mostró solvente trabajando seis entradas sin hit ni carrera, en ruta hacia el tercer No Hitter del 2019, completado por Will Harris, Biagini y Chris Devenski.

Cásulas

Con dos meses por delante, es fácil apostar que Justin Verlander, necesitando 5 victorias más, llegará a las 20 por segunda vez en su carrera. En el 2011 ganó 24 veces…El jonrón 37 de Christian Yelich de los Cerveceros, adelantándose por uno a Cody Bellinger de los Dodgers, inyecta más suspenso al duelo que ambos sostienen por la triple corona del bateo en la Liga Nacional…D. J. LeMahieu de los Yanquis, ha regresado al line-up empeñado en afianzarse en el liderato de la bateo de la Liga Americana. Es líder con .336 puntos, recordando que fue campeón de bateo en la Liga Nacional con los Rockies en 2016…El dominicano Domingo Germán, un hallazgo de los Yanquis, logró el sábado su triunfo 14 sosteniéndose como brazo número uno mientras regresa Luis Severino…Walker Buehler, de los Dodgers, ponchó a 15 en ruta hacia su triunfo 10 por 2 reveses, igual que Clayton Kershaw…Gleyber Torres no se detiene. Decidió el primer juego de la serie con Boston disparando un jonrón limpia bases cargadas, y agregó sus vuelacercas 22 y 23 en la tercera batalla.