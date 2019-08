Sandor Guido recibe su medalla de bronce, la observa detenidamente y luego la besa. Minutos después confiesa: “estoy consciente que en cualquier momento llegarán las derrotas, por eso disfruto al máximo el mérito de estar una vez más entre los mejores”. Unas horas antes había guiado a Nicaragua a conquistar su cuarta medalla en el beisbol de los Juegos Panamericanos.

Tal logro significó su cuarta conquista como timonel y su quinta como parte de un cuerpo técnico, todo en menos de un año de su debut como mánager. Su marcha triunfal comenzó con el título del Germán Pomares Sub-23 con León en noviembre de 2018, siguió con la coronación al frente de los Leones de León en la Liga Profesional, en enero de 2019, y posteriormente en la Serie Latinoamericana, en febrero. Después fue parte del cuerpo técnico del equipo de Panamá que ganó la Serie del Caribe, y el domingo pasado guio a Nicaragua al bronce panamericano.

“La bendición de Dios es la que me ha dado estos éxitos y en ocasiones no creo todo lo que he conseguido en tan poco tiempo. Estoy consciente que en cualquier momento llegarán las derrotas, por eso disfruto al máximo el mérito de estar una vez entre los mejores”, expresa el estratega, a quien en Nicaragua se le empieza a considerar un nuevo coleccionista de títulos.

Sobre su logro reciente

Antes de convertirse en el exitoso mánager que es ahora, Sandor también hizo una brillante carrera como jugador, incluso, uno de sus logros a nivel de selección nacional fue el bronce conquistado en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007. De tal forma que el domingo también se convirtió en el segundo nicaragüense en ganar medalla panamericana como jugador y como entrenador, el primero fue Julio Sánchez, quien lo hizo en 1983 (jugador) y 1995 (entrenador).

“Una medalla en Juegos Panamericanos se disfruta a lo grande, ya sea como jugador o como entrenador. Es más, no hay forma de explicar con palabras cuando uno consigue el mismo logro desde dos roles que, aunque distintos, te apasionan por igual”, comenta Sandor, con la medalla de bronce guindada en el cuello como símbolo de su éxito.

Sobre el juego contra Colombia, en el que Nicaragua se impuso 6-0 y en el que se quedó con el tercer puesto en Lima 2019, Sandor considera que para ganar fue clave que “todo el equipo se quitó de la mente los dos nocauts sufridos las noches anteriores y que el picheo tuvo una actuación responsable. Nadie creía en que esta selección ganara medalla, menos después de los dos nocauts, pero nosotros nunca dejamos de creer. Esa confianza nos ayudó a triunfar”.