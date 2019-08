Jorge Bucardo suele hablar durante las entrevistas con las mismas características de su picheo ante Colombia en el duelo por el bronce: preciso, efectivo y contundente. No anda con rodeos y prefiere las frases cortas. Es, además, un pelotero sencillo, de esos que suelen dar la cara en la victoria y la derrota, sin diferencias entre una y otra.

Al ser cuestionado sobre las claves de su actuación, responde: “No me desenfoqué nunca, siempre estuve muy metido en el juego. No hubo ningún factor que me distrajera, ni siquiera que veníamos de dos derrotas muy duras y que el rival frente a mí nos había noqueado dos días antes. Eso fue importante para que luciera dominante en el montículo”.

Bucardo, un hombre de 29 años, perdió ante Puerto Rico en el debut de Nicaragua en los Juegos Panamericanos Lima 2019, pese a que realizó una faena de cinco entradas y dos carreras limpias. “Fue un duro golpe, sin embargo, creo que ya quedó atrás, porque gracias a Dios pude reivindicarme”, dice, mientras acaricia la medalla de bronce en la zona mixta del Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, en Lima, Perú.

Los picheos claves

Jorge guio a Nicaragua a la medalla de bronce con una actuación de seis episodios sin carreras, solo tres imparables, una base por bolas y cuatro ponches ante Colombia. Sobre ese trabajo, asegura que su éxito se basó “en poner rápido contra las cuerdas a los bateadores, siendo agresivo con el primer picheo y consiguiendo lo más pronto posible el primer out de cada entrada”.

“Normalmente iniciaba mi trabajo contra cada bateador lanzando la recta y luego les caía con el slider, esa combinación me dio tremendos resultados. No consiguieron hacerme daño, los mantuve controlados”, explica Bucardo, a quien la ofensiva colombiana solo pudo conectarle un imparable en el primer inning, otro en el tercero y uno más en el sexto.

“Los tenía estudiados”, señala Bucardo, quien llegó a Lima 2019 como líder del staff de abridores de la selección, en gran parte como resultado de sus presentaciones en las series de fogueo contra Puerto Rico y Cuba, en las que incluso llegó a tirarles cinco innings perfectos a los cubanos.

Lo cierto es que Bucardo ha confirmado en sus últimas actuaciones con la selección que está en medio de un gran momento, y que debe ser considerado como una pieza importante para el equipo que participará en el torneo preolímpico, que se realizará en marzo del próximo año en Arizona y que entregará un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.