Boston tira la toalla

Más que doloroso, ha sido casi grotesco el rendimiento de los Medias Rojas de Boston, ganadores de la última Serie Mundial, en esta temporada del 2009. Solo se aferran y débilmente, a la posibilidad del “comodín”. Todo les ha hecho falta.

Fue impresionante el cierre de los Medias Rojas en el 2018. Después de ganar 108 juegos, máxima cifra de las mayores, registraron una postemporada demoledora: eliminaron a los Yanquis 3-1, doblegaron 4-1 a los Astros en la pelea por el banderín de la Liga Americana, y le clavaron 4-1 a los Dodgers en la Serie Mundial.

Es decir, no dejaron piedra sobre piedra ni títere con cabeza. ¿Cómo sospechar que en la siguiente temporada, ésta del 2019, tan temprano como la primera semana de agosto, ellos estarían tirando la toalla? Había tanta emoción alrededor de lo conquistado en el 2018, como la de Julio César llegando de las Galias. Se subestimó perder al relevista largo Joe Kelly y al cerrador Craig Kimbrel, y se consideró que Nathan Eovaldi, una de las figuras cumbres al momento de ponerle sello a la nueva coronación, estaría restablecido sin mucha pérdida de tiempo. A 14.5 juegos de los Yanquis y 5.5 de los Rays de Tampa, y detrás de los sublíderes del Centro y el Oeste, Indios de Cleveland y Atléticos de Oakland, el equipo de Boston se desangra en cámara lenta, con sus posibilidades casi decapitadas, pese a que las matemáticas tratan de sostenerlas.

Nunca reaccionaron

Después de los primeros 16 juegos, fue extraño pero no preocupante, ver a los Medias Rojas con balance de 6-10 a seis juegos de los Rays y cinco de los Yanquis. Se pensó que una vez que Mookie Betts, J.D. Martínez, Bradley y Benintendi entraran en calor, y los brazos de Chris Sale, David Price, Rick Porcello y Eduardo Rodrígez comenzaran a funcionar, el equipo de Boston volvería a lucir como el favorito previo fijado en muchos cálculos.

Ese momento largamente esperado por cuatro meses, mientras Rafael Devers y Xander Bogaerts aportaban su bateo, y Eduardo Rodríguez se convertía en el “as” de la rotación, nunca llegó, y aunque hace unos días, cuando apalearon tres veces seguidas a los Yanquis en Boston, parecieron enviar una señal de restauración como la aplicada a la famosa escultura de Rodin, el Pensador, la impresión fue fugaz, porque golpeados por Tampa y barridos en una serie de cuatro juegos en Nueva York, han sido enviados lejos, y no parecen tener posibilidad de meter un caballo de Troya entre Yanquis y Rays para reactivarse como retadores al banderín del Este.

La estrepitosa caída de Chris Sale, reducido a 5 triunfos por 11 reveses, y ver a su líder en rescates Ryan Brassier parqueado en solo 7, en la lista de inhabilitados, sentencia a los Medias Rojas a la oscuridad.

Necesitan más que un milagro

¿Se puede pensar en el “comodín” como salvamento? Solo con un resurgimiento colosal en las casi ocho semanas de ajetreo pendientes.

Consideren que los Medias Rojas ya tienen una derrota más que las 54 del 2018, y un equipo con esa tarea, no puede depender solo de dos bateadores incansables incansables como Devers y Bogaerts entre los cinco primeros en porcentaje y en empujadas, y de un brazo, el de Rodríguez, ganador de 13 juegos. El gran problema es que los rivales son temibles: Tampa podría ser inalcanzable para este Boston sumergido en la mediocridad; los Indios están galvanizados, a la caza de los Gemelos que se abren paso tumbando verjas, como ningún otro equipo lo ha hecho, y los Atléticos, un equipo construido con la sabermetría, expertos en un crecimiento sostenido en cierres de temporada.

Se trata de tres enemigos con tendencia a ampliar la distancia si Betts y Martínez no hacen erupción, Brassier no regresa a tiempo para ser gran soporte en los remates, y Sale no vuelve a ser el pitcher prohibido, un candidato permanente al Cy Young de la Liga Americana. Cuando se dice que las campanas doblan por los Medias Rojas, no se exagera.

No vemos como puedan salir de ese oleaje de complicaciones y meterse en la pelea.