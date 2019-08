Venezuela gana octavo oro en Lima-2019 gracias a los "mejores trucos" de Daniel Dhers

Daniel Dhers volaba en el aire con la bicicleta: un giro... 360 grados... dos giros... 720 grados. Era un momento cumbre en la rutina que este domingo le dio al venezolano el oro en el BMX estilo libre de los Juegos Panamericanos de Lima-2019.

Dhers ganó la octava medalla de oro de Venezuela en la cita continental, con puntaje de 88.50, en una prueba que podría representar unos X-Games panamericanos.

"Probé un poquito en la práctica, me metí en los corredores, y me dije: 'Es en este momento o nunca'. Cuando caí. Fue… ¡Uff! ¡Funcionó! El 720 me salía", relató el caraqueño de 34 años a la prensa venezolana después de saltar, girar y volar con maestría por las rampas del circuito en la Costa Verde de Lima.

"Listo. Se acabó", pensó Dhers cuando frenó en la rampa central para dar por acabada su exhibición.

Sabía que el oro iba a ser suyo.

Por ello, feliz, acabó su rutina levantando el puño derecho y celebrando un triunfo que tenía en la mano. La puntuación confirmó el éxito: ¡88.50!

El caraqueño fue acompañado en el podio por el argentino José Torres, con la plata (87.33), y quien era su gran rival, el prodigio estadounidense de 19 años Justin Dowell, con el bronce (85.17).

- Cuando todo funciona -

La experiencia, esta vez, ganó.

"Uno entrena mucho y practica estos trucos millones de veces y uno llega a un evento y a veces no funciona por X o por Y. Que todo funcione, poner todos tus mejores trucos en una vuelta de un minuto, es un sentimiento muy gratificante", festejó el campeón panamericano.

Y precisamente su primera rutina en la final probaba que las cosas podían salir mal: una caída le había puesto fuera de los puestos de mando.

- Sueño olímpico -

Ahora, el cinco veces campeón de los X-Games (2007, 2008, 2010, 2011 y 2013) encuentra con la gloria panamericana un impulso para buscar entrar a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 y allí volver a estar entre los mejores.

Son, eso sí, pocos cupos olímpicos en liza, ocho, por lo que la tarea de Dhers no será fácil.

No importa. Tampoco fue sencillo asistir a Lima-2019, pues una fractura que sufrió en la mano derecha durante un entrenamiento puso en duda su participación en el evento continental. Se recuperó en tiempo récord, viajó y el oro hizo que todo valiera la pena.

El BMX estilo libre femenino fue dominado por la estadounidense Hannah Roberts (86.67).

La plata fue para la chilena Macarena Pérez (76.67) y el bronce para la argentina Agustina Roth (71.00).