William Ramírez: “Antes de subir a 112 libras, quiero que Félix unifique títulos en 108”

Desde su oficina en Miami, William Ramírez mueve los hilos necesarios para concretar la segunda defensa titular de Félix “El Gemelo” Alvarado, campeón mundial 108 libras de la FIB.

Según manifestó Ramírez, el próximo combate del campeón nicaragüense podría ser en Japón, entre septiembre y octubre.

Al mismo tiempo, Ramírez está pendiente de lo que pueda hacer el campeón británico Charlie Edwards, quien tiene un contrato firmado para darle la revancha al excampeón Cristofer González.

Sin embargo, por ahora, la prioridad es Alvarado, por ser el único monarca pinolero actualmente y de las promotoras Nica Boxing y WRAM Boxing.

“Todavía no hay fecha para la segunda defensa de Félix Alvarado, eso sí, he estado en conversaciones con el señor Akihiko Honda. Hablamos hace unos días en Orlando, Florida, y el contacto está abierto con miras a concretar ese combate. Me gustaría que peleara en Japón contra un peleador de ese país, en septiembre y octubre, es posible”, dijo Ramírez.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Félix ascienda de categoría en busca del bicampeonato mundial, Ramírez dijo: “Me gustaría que antes de subir a 112 libras, Félix unifique títulos en 108, si se da la oportunidad. Eso sería lo mejor, pero antes tengo que conversar con el peleador”.

Depende de Edwards

Respecto al caso de Cristofer, el asunto no está claro del todo. Después de que González perdiera el cinturón contra Edwards en el 2018, se creyó que vendría una revancha directa, sin embargo, el organismo ha impuesto una pelea mandatoria al campeón, quien defenderá el cetro contra el mexicano Julio César Aguilar, el 31 de agosto en Greenwich.

“Edwards va a pelear con el mandatorio. Él quiere unificar con el campeón de la FIB o subir de peso para retar a Khalid Yafai, campeón 115 libras de la AMB. Hay una revancha firmada con Edwards, nosotros le dimos la oportunidad al inglés de hacer una defensa, pero la mandatoria detuvo la revancha”, explicó Ramírez.

“Si gana Edwards, su pelea mandatoria y Cristofer resuelve a Quezada, la revancha debería de darse, pero hay que esperar. Si Edwards sube de peso, Cristofer tendría que enfrentar al siguiente peleador que le sigue en el ranking”, agregó.

González regresará al ring el 24 de agosto en el gimnasio Nicarao, en Managua, donde luego, tras ocho meses inactivo enfrentará a Eliecer Quezada.