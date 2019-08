Entrenador del FC Barcelona da buenas noticias sobre lesión de Lionel Messi

El astro argentino del FC Barcelona Lionel Messi, lesionado en el sóleo, lleva a cabo un proceso de recuperación "bastante bueno", declaró este jueves su entrenador Ernesto Valverde, quien se mostró reacio a tomar riesgos al alinear al argentino el viernes en San Mamés para el inicio de la Liga.

"Vamos a esperar un poco, él sigue un proceso de recuperación bastante bueno y vamos a esperar a ver", declaró Valverde en conferencia de prensa la víspera de ese desplazamiento para alzar el telón liguero (19h00 GMT).

"No vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo", indicó el técnico.

"Todavía no ha entrenado con el equipo, no ha jugado con el equipo, no es lo mismo entrenar y mucho menos hacer una recuperación individual que participar en un partido", indicó Valverde, que el viernes se enfrenta a su exequipo.

Estas palabras se producen luego de la difusión este jueves en la cuenta de Instagram del medio en línea 'Otro' de un video mostrando al argentino en un entrenamiento, multiplicando los apoyos y los disparos sobre la arena sin aparentes molestias. Sin embargo, este jueves no participó en el entrenamiento con el grupo.

Messi se lesionó en el gemelo derecho el 5 de agosto en su primer entrenamiento tras sus vacaciones, un contratiempo que le hizo perderse la gira de pretemporada del Barça en Estados Unidos.

Aunque en principio se perderá el 'clásico' en Bilbao, podría regresar el 25 de agosto en casa ante el Betis en la segunda fecha liguera.