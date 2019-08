Fue como si Zidane, en el momento de escuchar el silbato para el inicio del juego, activara el control remoto. ¿Qué es lo que vimos? Que el Real Madrid cuestionado y apagado durante la pre-temporada, cobró vida de pronto, encendió casi todas sus luces, y con un futbol que cobijó el campo del Celta se impuso 3-1 en su primera advertencia en esta Liga de España. Pasamos escuchando que nadie quería volver a ver a Gareth Bale en el equipo de la realeza y que su salida estaba escrita. Pero fue Bale el jugador funcional, desequilibrante, de variados movimientos y constantes presencias en el área, que se entregó a la causa con una determinación merecedora de reconocimiento. Y Marcelo, escapando a esa sombra que lo oscurecía mientras se hablaba de su destitución, para “meter sus narices” en la elaboración de los tres goles. Y Modric, el espartano, batallador incansable antes su expulsión una vez comprobada la revisión, víctima de una de las tantas atajadas de Rubén. Y por supuesto Benzema, con su versatilidad en el área, listo para sacar provecho del menor parpadeo, y Kroos con su cañonazo a la escuadra, desde lejos, electrizante y paralizante, clavando el segundo gol.

ARREMETE LA TROPA DE ZIDANE

Los tres goles fueron de excelente elaboración. En el minuto 11, Marcelo recibiendo la pelota después de una jugada friccionada entre Casemiro y Aspas, realiza un trazo largo a Bale que se escapa, entra al área, quiebra dos veces a Costas y envía un centro bajo que Benzema, anticipándose a Vinicius, remata para el 1-0…Antes de finalizar el primer tiempo, en el minuto 45 + 1, un robo de balón de Denis Suárez facilita una apropiada extensión de Aspas ignorando la embestida de Odriozola, y con remate limpio de Brais Méndez, estremece las redes. Se festejó el empate, pero el VAR mostró a Aspas fuera de juego y el gol fue anulado…En el minuto 55, Modric es expulsado por pisar el talón de Denis Suárez en una acción no intencional, pero condenado por la nueva regla; y en el 60, recibiendo de Marcelo después de una triangulación, el taponazo mueve montañas de Kroos a la escuadra, echando humo desde lejos para el 2-0…Un par de atajadas fuera de serie de Curtois, evitaron que el Celta recortara, y en el 79, Casemiro intercepta y conecta con Marcelo que desliza hacia Benezema, quien visualiza a Lucas Vásquez entrando por la derecha, para el potente y certero remate estableciendo el 3-0.

LA ESTOCADA DE LOSADA

Merecía un gol el Celta y lo consiguió contra reloj, en el 90 + 1 en la continuación de un casi gol del Madrid, cuando en un contragolpe quedó en ventaja de 4-3 frente a la confiada zaga blanca, y el chavalo Iker Losada, desde la derecha dentro del área con buen ángulo, clavó la estocada sin chance para Courtois, sellando el 3-1 en la pizarra…No pudo estar Hazard, lesionado, pero el Madrid visto en Vigo, no necesitó de otra bujía. Lució bien la tropa de Zidane en las diferentes gestiones, con Benzema confirmando su mayúscula utilidad en el área para presionar, fabricar y resolver, y Bale suelto como teníamos un buen rato de no verlo. Mientras el Barcelona abrió perdiendo 0-1 con el bravo Bilbao, el Madrid envió una señal alentadora, colocando a un lado todos los cuestionamientos que le hicieron en la pre-temporada…Por el Celta, la actuación más llamativa fue la del ex-Barsa Denis Suárez, con más confianza y efectividad que cuando se movía entre los astros del firmamento azulgrana. No ha terminado de levantarse el telón de esta nueva temporada en el futbol español, y el Real Madrid le saca tres puntos de ventaja al Barcelona. Hay quienes piensan que podrían quedar con esa diferencia.