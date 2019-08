Cristofer González y Byron Rojas con la misión de impactar

No se trata de peleas para dejar atrás la inactividad, las que sostendrán este sábado los excampeones pinoleros, Cristofer González y Byron Rojas, quienes tienen como misión principal impactar cuando se topen con Eliécer Quezada y Eliezer Gazo, respectivamente, en los pleitos principales de la cartelera que monta este sábado la promotora Nica Boxing Promotions en el gimnasio Nicarao.

Cristofer volverá a enfrentar a Quezada, un rival al que ya derrotó en 2017 en una controversial decisión dividida. El excampeón pinolero de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tiene la obligación de conseguir un triunfo contundente, para mantener en pie sus aspiraciones de volver a retar a Charlie Edwards, quien lo despojó del título a finales del 2018.

“Mi objetivo es buscar el nocaut y quedar bien firme a la espera de una revancha contra Edwards. Esta vez no quiero dejar dudas en mi combate contra Quezada, porque la vez pasada su equipo de trabajo argumentó que les robaron la pelea. Me he preparado bien, incluso después de resolver este combate el sábado, ya el lunes estaré en el gimnasio por si se me presenta una pelea importante”, comentó Cristofer, en conferencia de prensa este martes.

Siempre en la mira

Rosales no pelea desde que perdió ante Edwards, quien defiende por segunda ocasión su título de las 112 libras del CMB este 31 de agosto contra el mexicano Julio César Martínez. El equipo de Cristofer esperará a ver qué sucede en ese combate, para redoblar esfuerzos y que se dé la esperada revancha entre el púgil inglés y el pinolero.

Por su parte, Byron “El Gallito” Rojas al parecer tendrá una misión más complicada ante un Eliezer Gazo, quien se mostró dispuesto a dar guerra al otrora monarca pinolero de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo.

“Estoy contento con esta pelea, que mi rival prometa una guerra, me motiva a buscar una victoria. Si mi rival llega a cruzar golpes, eso me favorece. No quiero adelantarme a dar un pronóstico, solo sé que voy a buscar una victoria”, afirmó Rojas.