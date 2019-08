Ratificarán a Alfaro

Esta mañana, en el auditorio de la universidad American College, la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, ACDN, realizará la elección anual de los mejores deportistas, correspondiente al año 2007, y de lo que no hay duda es de que el púgil José “Quiebra Jícara” Alfaro será ratificado como el mejor Atleta Profesional.



La máxima nominación para Alfaro no tiene competencia. Precisamente esta elección se pospuso porque se debía esperar su resultado en la disputa de título mundial en Alemania, el pasado 29 de diciembre, y el púgil cumplió con la expectativas, alzando el cinturón mundial y, por ende, el reconocimiento de los cronistas.



Su principal adversario es el boxeador Román “Chocolatito” González, quien ganó seis peleas en el año, convertido en el mayor prospecto de nuestro pugilismo, pero aunque Alfaro ganó cinco pelas, el valor del título mundial supera cualquier comparación.



Adversarios como Vicente Padilla, Devern Hansack, que destacó en Triple A y dos veces llamado a las Mayores, Diego Sandino, con sus 17 victorias seguidas en temporadas regulares aficionada y profesional, además de Triple Corona, Ofilio Castro y Justo Rivas, tendrán que buscar un espacio en el ranking de los mejores atletas del año.



Diferente será la elección del atleta aficionado, ya que muchos brillaron en diversas especialidades… Sin embargo, tiene mucho peso la medalla de bronce que ganó el boxeador aficionado Orlando Rizo, en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, que se suma a la plata en las eliminatorias para Río y el oro en el Campeonato Centroamericano de Costa Rica.



Destacaron atletas como la ajedrecista Ana Madrigal, que es la primera mujer nica que alcanza la norma de Maestro Nacional, siendo campeona nacional y séptima en el Centroamericano de San Salvador. La esgrimista Heisell Gisell Calderón ganó nueve medallas, seis de oro, una de ellas en Centroamericano. Los fisicoculturistas Tyron Gómez y Sujad Sharan, medallistas de oro a nivel Centroamericano. Sin duda que la futbolista Modesta Rojas hizo méritos con sus títulos de goleo e influencia en los resultados de la Selección en las eliminatoria olímpicas, en que anotó cuatro goles. Sorprendió el informe de Fenifut, que se olvidó de los varones, aunque la ACDN propone a Wilbert Sánchez y Emilio Palacios, que destacaron aquí y en el fútbol salvadoreño.



No hay que perder de vista a los karatecas Emmett Lang y Norlan Vallecillo, medallistas de bronce en el Centroamericano y del Caribe realizado en nuestro país, que los clasificó a los Panamericanos, donde Lang ocupó el cuarto lugar.



Boxeo, el deporte

Los mayores impactos deportivos los dio el boxeo, tanto profesional como aficionado. Lo dicen los atletas principales, Alfaro y Rizo, “Chocolatito”, hasta el mismo Ricardo Mayorga… No hubo otra disciplina que impactara tanto a los aficionados.



A nivel de Federación del Año, existe mucha paridad entre la de fútbol (Fenifut), por su gran actividad internacional con unas cinco selecciones, y la de karate (Fenika-do), que organizó el Campeonato Centroamericano y del Caribe, clasificatorio para los Juegos Panamericanos y contó con la presencia de 18 países. Nunca se había tenido un evento de esta magnitud, y la capacidad de organización le valió la asignación de un campeonato internacional abierto en el mes de septiembre.



Para Dirigente del Año, las flechas apuntan a Julio Rocha, Presidente de Fenifut y del Comité Olímpico a tiempo completo, pero hay que destacar los esfuerzos realizados por Julio Miranda, Presidente de Feniboxa, que hizo posible las distintas participaciones de nuestros atletas en diversos eventos internacionales y mantuvo la actividad boxística local.



El ingeniero Edwin Castro, propuesto por la federación de Karate Do, el licenciado Marcelo Sánchez, promotor de boxeo profesional, y el licenciado Miguel Larios, propuesto por Fenifut, por su apoyo desde su Escuela Tigres de Brasil, de Río de Janeiro, son mencionados como principales candidatos, pero no de debe olvidar al grupo de accionistas del Casino Pharaohs, que apoyó el montaje del “Nocaut a las Drogas”, y promueve a “Quiebra Jícara” y a “Chocolatito”, incluso, los directivos del Bóer de la Liga Profesional, campeón este año y primer clasificado a la Final, pueden ser considerados.