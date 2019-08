Cheslor Cuthbert: “Me siento como una persona nueva”

Fueron momentos de mucha angustia los que tuvo que soportar Cheslor Cuthbert durante su prolongada racha de 40 turnos sin dar de imparables, una situación que nunca había enfrentado en su carrera en las Grandes Ligas.

Cheslor volvió a sonreír tras ligar de 2-1 con un doble el sábado ante el picheo de los Indios de Cleveland, y aunque el nica fue sentado este domingo, por lo menos la racha negativa que se prolongó durante 9 partidos consecutivos, ya es cosa del pasado.

“Me siento como un hombre nuevo”, reconoció el pinolero tras el partido del sábado en declaraciones que recoge la página en Internet de la MLB, especializada en los Reales de Kansas City.

El último imparable que había conseguido el nica esta temporada, lo había conectado el 8 de agosto. Antes de eso, Cheslor figuraba como uno de los mejores al ataque con los Reales.

“¡Wow! es un gran alivio para mí. No sé lo que realmente sucedió. Nunca había estado en esta situación de tantos turnos sin conseguir imparable”, comentó Cheslor.

“Al principio pensé, todo está bien, no conseguí ningún hit, está bien. Pero después de 20 o 30 turnos al bate comenzó a meterse en mi cabeza”, agregó.

Apoyo familiar

El pinolero tiene la segunda racha más larga de turnos sin dar de hit en los Reales, detrás del registro de 44 turnos sin dar de imparables de Joe Keugh, establecida en la temporada de 1969.

“A decir verdad, sentí que me quité un gran peso de encima. Cuando logré ese hit, sentí que todo simplemente desapareció. Me siento como un hombre nuevo”, aseguró el pinolero.

“Mi familia me apoyó. Todo el tiempo me enviaban mensajes de texto y me decían: ‘Lo superarás. Solo seguí trabajando duro y nunca te rindas. Ellos me siguen apoyando. Mis compañeros de equipo también estaban emocionados cuando conseguí ese hit”, detalló Cheslor.