Frente a una intriga insospechada, como escenario del cuarto duelo entre el equipo local y los Dantos, la ciudad de Jinotega en plena ebullición, será hoy la capital del beisbol en Nicaragua. Es obvio que todos los jinoteganos tratarán de alcanzar en las tribunas del pequeño parque, soñando con decir en los tiempos futuros “yo fui testigo. Estuve allí”…Si el equipo local triunfa, fabricará un milagro que lo empujará a la siguiente etapa, la de semifinales, al mismo tiempo que el equipo considerado gran favorito, no solo en la serie, sino para coronarse, como es el de los Dantos, se sentirá deambulando en el caos de la eliminación, exigiendo una explicación a la presencia y el golpeo de lo improbable. Entre todos los deportes colectivos, el beisbol ha sido, es y seguirá siendo, la más grande caja de sorpresas. Jinotega, arañando la proeza, lo está demostrando una vez más colocando a los temidos Dantos a la orilla del abismo, provocando asombro.

¿Cómo han hecho?

La diferencia entre ellos es exagerada: los Dantos fueron líderes en bateo con 340 de average en 65 juegos, mientras a Jinotega hay que buscarlo con lámpara en el lugar 15 de 18 equipos, con 265 puntos; los 70 jonrones de los Dantos, segunda cifra del torneo detrás de los 74 conectados por los bates Indios, superan por 55, los 15 del Jinotega; y en carreras, los capitalinos anotaron 469, por 275 del Jinotega…En picheo, aunque las diferencias se reducen, siguen siendo amplias: los brazos Dantos lanzaron para 3.44 en efectividad a lo largo de 554 entradas, segundo promedio, solo inferior al 2.98 de los Leones, en tanto, los tiradores de Jinotega trabajaron para 4.52 en 565 episodios y dos tercios, y en carreras permitidas la separación es casi de 100, un total de 231 de los Dantos y 329 de los norteños, aunque el picheo del Jinotega tiene clara ventaja en ponches con 482 por 388, pero concede 100 boletos más. ¿Qué les parece?

Saltó la sorpresa

Si revisamos las alineaciones, la rotación y el bullpen, las diferencias parecen estirarse, así que era fácil fijar a los Dantos como favoritos, hasta con posibilidad de barrer. Siempre Goliat va a ser favorito sobre David, pero Jinotega ha sacado sus “tiradoras” y después de perder en forma aplastante 10-0 el primer juego ahogado por el picheo de Jorge Bucardo y agredido por 16 imparables, logró reaccionar imponiéndose 8-5 en la segunda batalla con Elías Gutiérrez, su mejor escopeta, superando a Carlos Téller, calificado en esta pelota como un factor de seguridad. Y en la noche del lunes, en un cierre cargado de angustia, con un pisa y corre riesgoso, se aprovechó la pérdida de bola del cácher Rafael Estrada, y el Jinotega dejó a los Dantos con las rodillas dobladas triunfando 4 por 3, agrandando el asombro. Súbitamente, el Jinotega se encuentra con las riendas de la serie en sus manos 2-1, y en un momento de inspiración sublime, el único propósito es aprovechar dos oportunidades de rematar para hacerlo. ¿Podrán?

A evitar el derrumbe

No se puede considerar a los Dantos muertos. No, porque se trata del mejor equipo de nuestro beisbol y no sería para ellos una hazaña, ganarle dos juegos seguidos al Jinotega con los brazos de Jorge Bucardo y Carlos Téller, listos. Se puede decir que las cifras acumuladas en la temporada no son del todo definitivas, pero sería tonto tirarlas al cesto de la basura negándoles significado. Y son esas cifras las que permiten medir el tamaño real de los Dantos y no subestimarlos, pese a la difícil situación en que se encuentran. Su alineación, encabezada por el campeón de bateo Ofilio Castro y Elmer Reyes, está poblada de bates gruesos. En Jinotega hay confianza en Elías Gutiérrez, quien fue el ganador de la segunda batalla después de permitir 3 carreras limpias en 5 entradas, y en el crecimiento del equipo, pero la búsqueda de la tercera y decisiva victoria, es decir, del milagro, va a equivaler a mover montañas. A la orilla del abismo, los Dantos disponen del armamento para evitar el caos. Creo que lo conseguirán.