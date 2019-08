León avanza a semifinales tras superar al bravo equipo de Chontales

En un partido que inició el martes y terminó ayer, los Leones de León superaron 7-5 a los Toros de Chontales, para clasificar a la ronda semifinal del Campeonato Germán Pomares Ordóñez, logro que habían conseguido por última vez en el 2017, cuando cayeron en la final ante el Frente Sur Rivas.

Hace dos días, el inicio del encuentro fue todo para León, equipo que beneficiado por el titubeante picheo del abridor Erasmo Reyes y una defensa contraria que le abrió ciertos espacios, fabricó tres carreras en apenas las dos primeras entradas, desplegando un ataque de cuatro imparables.

Después de no anotar en el tercer inning, los felinos ampliaron su ventaja a 4-0, producto de un error de Dereck Heberth, quien con dos out en la pizarra y un corredor en la intermedia, no pudo atrapar un fly de rutina en la zona corta del bosque derecho. Para entonces, el sueño de forzar un quinto juego parecía derrumbarse muy temprano para los chontaleños.

Sin embargo, en el cierre del cuarto capítulo, resurgieron de entre los escombros y se convirtieron en seria amenaza, descifrando al abridor Fidencio Flores. Con cuatro imparables consecutivos ligados por Heyner Hernández, Óscar Hurtado, César Villagra y Arlen Sandoval, más a un error del jardinero central Dany Calderón, los Toros se acercaron peligrosamente 4-3 en un solo parpadeo.

No obstante, en el sexto inning el juego se suspendió por problemas en las luminarias del Carlos Guerra Colindres y se reanudó hasta ayer, a partir de las 2:00 p.m.

Continuación dramática

Como en el inicio del duelo, los leoneses también desplegaron su furia en la continuación. Anotaron una carrera en el séptimo por doblete impulsador de Norlando Valle, y un episodio más tarde, aprovechando otro error de los Toros, movieron la pizarra a 7-3, un marcador que pintaba para ser definitivo.

Sin embargo, cuando todo parecía consumado, tanto por el marcador como por la presencia de Wilton López en el montículo, los Chontaleños se rebelaron y consecuencia de un sencillo oportuno de José Hurtado con las bases llenas, se aproximaron 7-5 en el cierre del octavo.

En su última oportunidad, siempre ante el ex lanzador de Grandes Ligas, la tropa de Omar Cisneros consiguió poner dos corredores en circulación, pero no logró hacerlos anotar. Ganó Fidencio y, pese a las dificultades que atravesó, Wilton se apuntó juego salvado.

Así fue como León clasificó a semifinales, dejando en el camino a unos Toros de Chontales que se fajaron hasta el final.