Medrano: “Podemos hacerle frente a cualquier equipo en este Mundial”

Lesther Medrano está enfocado en ayudar al equipo de Nicaragua a concretar una destacada participación en la Copa Mundial de Beisbol Sub-18, que tendrá lugar a partir de hoy y hasta el 8 de septiembre en Gijang, Corea del Sur; aunque también sus pensamientos giran en torno a su tan esperada firma con una organización de Grandes Ligas.

Medrano ha sido confirmado por el timonel de la escuadra nacional, Ramón Padilla, como el abridor del primer partido de los pinoleros contra Australia, el cual se realizará hoy a partir de las 11:00 p.m., hora de Nicaragua.

“Gracias a Dios tengo la oportunidad de representar a mi país. Ahora estoy en una categoría más fuerte, pero tengo confianza en mis habilidades y en el talento de mis compañeros. Creo que haciendo bien las cosas y jugando con fundamentos, podemos hacerle frente a cualquier equipo en este Mundial”, apuntó Medrano.

Junto a Elián Rayo y Róger Leytón, prospectos pinoleros que ya estamparon su firma con organizaciones de Grandes Ligas, el nombre de Medrano es uno de los que más suena en la tropa nacional, pese a que su firma con una organización de Grandes Ligas se ha alargado más de la cuenta.

¿Firmará con Texas?

Se daba por hecho que los Tigres de Detroit lograrían firmar al talentoso lanzador, pero de última hora el acuerdo se desvaneció. Por ahora son los Rangers de Texas quienes aparecen como el equipo con el que podría llegar a un acuerdo.

“No quiero entrar en detalles sobre lo que pasó con Detroit, pero no fue por problemas con el bono que no se dio la firma. Por el momento estoy a la espera de que se concrete una oportunidad con Texas, pueda ser que se dé en estos meses o un poco más tarde. Yo estoy enfocado en entrenar, confío en Dios que la oportunidad va a llegar”, agregó.

“Cuando recibí la noticia de que ya no iba con los Tigres de Detroit, no me desanimé, al contrario, seguí entrenando al máximo nivel, siempre en busca de conseguir buenos resultados, porque estoy consciente que la oportunidad de firmar vendrá tarde o temprano”, comentó el espigado prospecto pinolero.

Calendario de nicas

La selección nacional debuta hoy contra Australia a las 11:00 p.m, hora de Nicaragua. El sábado se toparán a las 3:00 a.m. con China y a las 9:00 p.m. de ese mismo día contra Holanda.

El lunes van contra Corea del Sur a las 3:00 a.m. y cierran la ronda de grupos el martes contra Canadá desde las 12:00 a.m.