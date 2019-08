Macabra racha de Scherzer

El pitcher de 35 años Max Scherzer, de los Nacionales de Washington, no podrá abrir 33 veces como el año pasado ni trabajar 220 entradas, estableciendo su marca personal de 300 ponches, pero aún batallando con problemas musculares y realizando faenas prudentemente recortadas como la de anoche frente a los Orioles, pero tuvo tiempo y aliento para ponchar a 8 en cuatro entradas y un tercio, alargando a 8 temporadas su racha macabra con 200 o más ponches.

Solo Tom Seaver con 9 le pone un pie de adelante por ahora, pero Scherzer con 22 inicios en este 2019, va a seguir si el brazo no le flaquea.

Igual que yo, ustedes deben estar preguntándose: ¿Acaso Nolan Ryan y Randy Johnson no fueron capaces de una racha como esas? No amigos, no lo lograron. La mayor racha de temporadas con 200 o más “kaes” de cada uno, fue de 5, con Ryan haciéndolo dos veces.

Sandy Koufax que duró poco, se retiró con 31 años cuando tenía racha de 6 y había ponchado a 317 en ruta a su tercer Cy Young.

Por tumbar marca

El dominicano de 25 años, Aristides Aquino, quien debutó con los Rojos el 1 de agosto, disparó anoche su jonrón 13, empatando la marca de la Liga Nacional para un novato en un mes, fijada por Cody Bellinger en el 2017, sin pensar en amenazar el récord de 18 establecido por Rudy York de los Tigres en 1937, cuando el abuelito de Aquino no había nacido.

Como agregado al jonrón del humeante Aquino, el venezolano Eugenio Suárez conectó su número 38 en la victoria de los Rojos 5-0 sobre los Marlins.

Los Cerveceros de Milwaukee, con el jonrón 16 de Keston Hiura y gran picheo de Jordan Lyles, cortaron en seis juegos la racha ganadora de los Cardenales de San Luis, en tanto los Cachorros de Chicago, obviaron el jonrón 16 del sub-lider de bateo de la Liga Nacional y la presencia en el montículo de Noah Syndergaard, para derrotar a los Mets 10 por 7, con el apoyo del salvamento 12 de Craig Kimbrel.

Los Filis que batallan desesperadamente por mantenerse con vida en el nudo de los comodines, doblegaron 12-3 a los Piratas pese al jonrón 34 de Josh Bell

Judge está encendido

Los Yanquis de Nueva York dispararon cuatro jonrones incluyendo el 18 de Aaron Judge, que fue su quinto en los últimos seis juegos, para imponerse por 7-3 a Seattle, con un picheo más o menos de James Paxton. Con los jonrones de DJ LeMahieu su número 23, el 30 de Gary Sánchez y 9 de Mike Ford, los Yanquis extendieron a 250 su total, en ruta a superar la marca de 267 fijada el año pasado. Fue el triunfo 88 de los “Bombarderos”.

Los Royals de Kansas, sin alinear a Cheslor Cuthbert quien no ha podido salir de su terrible slump de 47-1, hicieron tropezar a los Atléticos de Oakland venciéndolos 6-4, mientras los Astros de Houston, con el jonrón 27 de Yuliesky Gurriel, vinieron desde atrás y se volcaron en los innings 7 y 8 para arrebatarle juego a los Rays de Tampa y superarlos 8-6.

Los Indios de Cleveland con el rescate 32 de Brad Hand, dos jonrones de Jason Kipnis y el 24 de Francismo Lindor, sometieron 4-2 a los Tigres, pero los Gemelos siguen sin ceder y derrotaron 8-2 a los Medias Blancas de Chicago, sujetando con firmeza el liderato del centro en la Liga Americana.