Rafael Nadal busca pase en un US Open

Simone Halep, campeona del Wimbledon y cuarta sembrada del US Open, cayó sorpresivamente este jueves, cuando Rafael Nadal también salta a la cancha para buscar su boleto a la tercera ronda.

Halep perdió ante la local Taylor Townsend, que clasificó por Qualy y ganó el partido tras perder el primer set.

"Esto significa mucho, ha sido un largo camino", dijo emocionada la estadounidense de 23 años, que igual su mejor participación en un Grand Slam tras alcanzar la tercera ronda del Roland Garros en su debut en 2014.

Halep cayó en la primera ronda del US Open en 2018 y 2017.

El programa del jueves incluía los 22 partidos de individuales que fueron suspendidos el miércoles por lluvia, entre los del chileno Cristian Garín, derrotado por Alex De Miñaur, australiano de ascendencia española y uruguaya; y del boliviano Hugo Dellien, que le sacó un set al ruso Daniil Medvedev, quinto sembrado y ganador del Masters 1000 de Cincinnati, antes de quedar eliminado.

Dellien se llevó la tercera manga ante la 'máquina rusa', que sufrió calambres más de la mitad del partido.

"No sé cómo gané, en un momento pense 'no me puedo mover más', no sé cómo lo hice", dijo el vencedor, que se valió de su experiencia para salir airoso. "No tomé las decisiones correctas en los momentos claves del partido", indicó por su parte el boliviano.

Medvedev enfrentará ahora al español Feliciano López, que venció al japonés Yoshihito Nisholaka.

Otro que se despidió de Nueva York es el uruguayo Pablo Cuevas, que cayó ante el joven polaco Kamil Majchrzak en una batalla que se extendió a cinco sets.

El español Pedro Carreño Busta se anotó una victoria ante Ricardas Berankis, mientras que su compatriota Aliona Bolsova se despidió del torneo.

Juegan también el jueves el argentino Diego Schwartzman y el español Pablo Andujar.

Osaka adelante

La campeona defensora Naomi Osaka superó sin problemas a la polaca Magda Linette y aguarda por su nueva rival, que se definirá en el partido entre la quinceañera estadounidense Coco Gauff, 140 del mundo que llegó a los octavos de final de Wimbledon, y la húngara Timea Babos.

Entra en cancha también el polémico australiano Nick Kyrgios, a quien la ATP le abrió una investigación por llamar a la organización "corrupta", un comentario del que se retractó.

Nadal, que cierra la jornada, encara al australiano Thanasi Kokkinakis, a quien ya venció con comodidad en el Abierto de Australia de 2014.

Su victoria representaría el avance del 'Big 3' que conforma con Roger Federer y Djokovic.

Federer tuvo un pequeño inconveniente el miércoles en el arranque, al perder el primer set, pero rápidamente resolvió y venció.

'Nole' la tiene más cuesta arriba. Consiguió el boleto a la tercera ronda al vencer al argentino Juan Ignacio Londero, que le puso resistencia en un juego en el que lo atacó un dolor en su hombro izquierdo que ya venía manifestándose desde hace dos semanas.

"No fue fácil jugar con este tipo de sensación, para ser honesto. No he experimentado esto demasiadas veces en mi carrera", dijo Djokovic al finalizar el partido que resolvió en tres sets.

"Comenzó en la mitad del primer set, no sabía si podría terminar el partido", confesó el serbio, que busca convertirse en el primer campeón consecutivo desde que Federer lo hizo entre 2004 y 2008.

"Duro e impredecible"

El número uno del mundo explicó que la dolencia que viene "molestando por un par de semanas".

"He estado experimentando algunos días de mayor intensidad de dolor, algunos días menos. Ha estado fluctuando mucho, subiendo y bajando. Lo que pasó hoy en la cancha, en realidad como me sentí, fue bastante duro e impredecible".

Su próximo rival, Denis Kudla, que venció a Dusan Lajovic (27), lo encara el viernes, cuando espera estar recuperado.