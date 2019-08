Serena Williams y Roger Federer avanzan a los octavos de final del US Open

Serena Williams y Roger Federer avanzaron sin complicaciones a octavos de final del US Open, que este viernes espera ver al campeón defensor Novak Djokovic recuperado de una lesión en el hombro.

El suizo --ganador de 20 Grand Slam, seis de ellos en Estados Unidos- sentenció cómodo el partido ante Daniel Evans con un doble 6-2, 6-1, mientras que la estadounidense tampoco obtuvo resistencia y venció a la checa Karolina Muchova por 6-3, 6-2.

Ambos jugadores, miembros de la élite del tenis, trastabillaron en su comienzos en el US Open, sin que eso haya representado algún peligro para su permanencia, pero hicieron los ajustes necesarios para arrasar en su camino a la siguiente ronda.

"Tuve mucha intensidad hoy, lo que es bueno", dijo Williams sin querer darse una calificación.

¿Algún ajuste Federer? "Nada, tienes que confiar en tu equipo, en tus calentamientos, en todo lo que vienes haciendo por tanto tiempo", dijo el jugador que enfrentará al ganador del duelo entre el español Pablo Carreño-Busta y el belga Davud Goffin (15). "Preveo que será un partido difícil, no como hoy", adelantó.

Estos dos duelos abrieron la tercera ronda, que terminará con el partido de 'Nole' ante el estadounidense Denis Kudla.

Si Serena pudiera elegir, jugara de día siempre para poder ver a su bebé, que recibe y despide a su mamá con la misma palabra: "byeeee". "Cada noche rezamos juntas y nos contamos historias y eso lo he extrañado en la noche, así que no me interesan las condiciones" de jugar en el día.

48 horas

La molestia de Djokovic en el hombro derecho la tiene desde hace un par de semanas, pero la sintió mucho en su anterior partido ante el argentino Juan Ignacio Londero.

"Ha estado fluctuando mucho, subiendo y bajando. Lo que pasó hoy en la cancha, en realidad como me sentí, fue bastante duro e impredecible", dijo el miércoles sobre el dolor que comenzó hace unas dos semanas.

Pasadas 48 horas cruciales para su recuperación, en la que dijo que si pudiera se congelaría el brazo, el campeón defensor vuelve para enfrentar a Kudla, 111 del mundo, que en su camino a la tercera ronda derrotó a otros dos serbios. ¿Será 'Nole' el tercero?

Ambos se enfrentaron en Wimbledon este año, con victoria para el 1 del mundo, que entrará a las canchas de prácticas algunas horas antes del duelo.

En otros resultados, Alex De Miñaur, tenista australiano de ascendencia española y uruguaya, venció al japonés Kei Nishikori, séptimo sembrado, mientras que la checa Karolina Pliskova, tercera sembrada, también avanzó al vencer a Ons Jabeur, de Túnez.

La australiana Ashleigh Barty, ganadora del Roland Garros este año y segunda en el ranking mundial, se impuso a la griega Maria Sakkari.

Barty enfrentará a la ganadora del duelo entre la francesa Fiona Ferro y la china Qlang Wang (18), mientras que Williams se medirá con la croata Petra Martic.

Williams, de 37 años, que busca alcanzar su vigésimo cuarto gran título con el que empataría el récord de Margaret Court.

Vuelve Del Potro

Avanza el US Open y los sudamericanos van saliendo.

El único representante vivo en individuales es el argentino Diego Schwartzman, que venció cómodo a Egor Gerasimov. El chileno Cristian Garín, el boliviano Hugo Dellien y el uruguayo Pablo Cuevas dijeron adiós este jueves.

"Me siento jugando muy bien, siento que puedo ganar muchos partidos, el próximo va a ser muy importante porque tengo un buen partido más allá de que son jugadores muy peligrosos que juegan muy bien, pero tengo una buena chance de meterme en la segunda semana acá ", indicó el argentino, 20 del mundo.

El dúo colombiano compuesto por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se impusieron sin complicaciones en su debut ante Pablo Cuevas y Steve Johnson, por 6-2, 6-3.

Una noticia recibida con alegría en el Open fue el anuncio de Juan Martín del Potro, subcampeón del año pasado y campeón en 2009, que regresará a la competición a mediados de octubre en los torneos de Estocolmo y Viena, anunció el viernes en las redes sociales.

"La recuperación marcha muy bien. Nos vemos pronto", escribió en Twiiter.