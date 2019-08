Cheslor sin avanzar

Lo bueno es que Cheslor Cuthbert ha conectado hits en sus dos últimos juegos (de 5-1 y de 4-1), lo malo es que no ha podido mejorar un centímetro su promedio de bateo, actualmente de 247 consecuencia de 69 imparables en 279 turnos a lo largo de 73 juegos.

Antes de estos dos hits, Cheslor estaba en 248 y ha perdido un punto sin poder avanzar. A un ritmo de 4-1, que equivale a .250 de promedio, no podrá hacerlo. En el partido, los Reales que van corriendo hacia las 100 derrotas, fueron aplastados por los Orioles 14-2.

Siempre en el Centro de la Liga Americana, los cada vez más firmes Gemelos de Minnesota, estiraron a cuatro y medio juegos su ventaja sobre los Indios de Cleveland, al imponerse 13-5 a los Tigres con Kyle Gibson alcanzando su victoria 13, mientras la tribu caía en Tampa ante los Rays 4-0 al flaquear en un inning Shane Bieber. Un jonrón de tres carreras de Jesús Aguilar recibido de Milwaukee, fue clave para los Rays.

YANQUIS NEUTRALIZADOS

Los Yanquis siguen bajo control frente a los Atléticos de Oakland. Después de haber sido barridos hace poco en Oakland al caer tres veces, los Yanquis iniciando serie en Nueva York, fueron derrotados 8-2 por el bateo productivo de Jurickson Profar. C. C. Sabathia solo estuvo tres innings por el viejo problema en la rodilla y el regreso de Luis Severino no tiene fecha.

Los Astros de Houston se nivelaron con los Yanquis al obtener su triunfo 88, doblegando 7-4 a Toronto con buen relevo de Colin McHugh y el jonrón 29 de George Springer.

El zurdo Wade Miller falló en busca de su triunfo 14 y séptimo consecutivo, afectado por el descontrol cediendo 5 boletos en tres entradas y dos tercios. Miller ponchó a 5 y permitió una carrera que fue sucia, admitiendo dos hits…Max Fried, el nuevo “as” de espadas de los Bravos, logró su victoria 15, máxima cifra de la Liga Nacional junto con Stephen Strasburg, sometiendo a los Medias Blancas de Chicago.

YELICH SIN JONRONEAR

Aunque batallando fieramente por el liderato de bateo, el aspirante a la Triple Corona y Más Valioso en la Liga Nacional, Christian Yelich, lleva 11 partidos sin volarse la cerca y permanece con 41, detrás de Cody Bellinger y Pete Alonso, que han conectado 42.

Es una rareza para Yelich, pero está a la orilla, listo para saltar sobre sus rivales. Anoche se apuntó dos hits en la derrota de los Cerveceros ante los Cachorros 7 por 1 con el colombiano José Quintana, obteniendo su victoria número 12.

Mookie Betts en recuperación, podría ser el cuarto bateador de 30 jonrones de los Medias Rojas agregándose a Rafael Devers, J. D. Martínez y Xander Boagerts. Sin picheo, el equipo de Boston, ganador de la última Serie Mundial, parece condenado a ver los Play Offs en casa.

En la jornada de anoche, Troy Story de Colorado conectó su jonrón 29, Eduardo Escobar de Arizona el 31, y Manny Machado de San Diego el 28.