Más cargos contra Leyritz

El ex receptor de las ligas mayores, Jim Leyritz, que fue arrestado con cargos de conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol y de provocar la muerte de una mujer que se encontraba al volante del automóvil contra el que chocó, tenía el permiso de conducir suspendido.



Aunque la suspensión del permiso que se había sacado en Florida tenía sólo vigencia en el de Nueva York, los agentes de la policía ahora también quieren hacerla vigente en ambos estados.



Leyritz había sido multado a las afueras de Albany (Nueva York) por utilizar un teléfono móvil mientras conducía el pasado 20 de junio y le suspendieron el permiso de conducir el pasado 23 de noviembre por no haber respondido a la citación legal.



El abogado de Leyritz, Jeffrey Ostrow, dijo que el permiso de conducir de su cliente no estaba suspendido el día del accidente ni tampoco a fecha de ayer, miércoles.



Leyritz, de 44 años, enfrenta cargos de homicidio y de daños a propiedad ajena, ambos relacionados con la conducción de un automóvil bajo la influencia del alcohol, dijo la portavoz de la policía de Fort Lauderdale, Kathy Collins.



La policía cree que el alcohol estuvo involucrado en el accidente que protagonizó la pasada semana, aunque los investigadores están esperando los resultados de las pruebas de alcoholemia en la sangre del pelotero, explicó la misma fuente.



El ex beisbolista pagó una fianza de 11.000 dólares y fue liberado de la cárcel del Condado Broward.



De acuerdo con Collins, las autoridades de Fort Lauderdale recibieron una llamada a las 3:20 de la madrugada en la que se les informaba que había ocurrido un accidente en el Distrito de entretenimientos de la ciudad.



Agregó que Leyritz conducía una camioneta cuando se impactó contra el auto de Fredia Ann, de 30 años.



Debido al impacto, Ann fue expulsada de su auto, de acuerdo con la investigación de la policía, y más tarde falleció en el Centro Médico General de Broward.



Algunos testigos indicaron a la Policía que Leyritz no se detuvo en una luz roja.



Los oficiales que se presentaron al lugar del accidente informaron que Leyritz tenía los ojos rojos y vidriosos, la cara enrojecida y aliento alcohólico.



A Leyritz se le informó que Veitch había muerto y se le pidió que se sometiera a una prueba de sangre, indicó la policía. “Después de que él rechazó hacerse la prueba, se le indicó que la toma de sangre podría llevarse a cabo a pesar de su negativa”, de acuerdo con un comunicado de las autoridades.



Leyritz perteneció a varios equipos de las Grandes Ligas antes de terminar su carrera en la campaña de 2000, jugando para los Dodgers de Los Ángeles.



Cuando jugaba para los Yanquis de Nueva York y éstos iban perdiendo 2-1 en la Serie Mundial de 1996 ante los Bravos de Atlanta, Leyritz pegó jonrón de tres carreras en el octavo episodio para empatar el Juego 4.



Los Yanquis ganaron el partido y la serie, e iniciaron una racha de cuatro campeonatos en cinco temporadas bajo la dirección del piloto Joe Torre.



También tuvo un desempeño importante bateando para los Padres de San Diego en su camino a conseguir el título en la Serie Mundial de 1998, pegando cuatro jonrones y remolcando nueve carreras para superar a los Astros de Houston en la serie de división de la Liga Nacional, y a los Bravos en la serie por la liga.



En la campaña de 2007, Leyritz viajó con los Yanquis durante la temporada para realizar una labor de cronista para el 1050 ESPN de Nueva York.



Leyritz jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas para seis equipos, los Yanquis, los Angelinos de Anaheim, los Vigilantes de Texas, los Medias Rojas de Boston, los Padres y los Dodgers, y tuvo promedio de bateo de .264 con 90 jonrones y 387 carreras impulsadas en 903 juegos, en sus posiciones de receptor y jugador de cuadro.