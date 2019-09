“Cy” Verlander lanza tercer No Hitter

Actualmente el podría ser “Cy” Verlander, no Justin. Me extraña que con lo que ha realizado en su carrera, Justin Verlander tenga más No Hitters que premios Cy Young, tres contra uno después de “amordazar” ayer a los Azulejos de Toronto en una victoria de los Astros por 2-0, hecha posible por el jonrón de dos carreras con dos outs en el inicio del noveno inning, disparado por el novato de solo 8 juegos, Abraham Toro, canadiense.

Hasta ese momento, el duelo de Verlander con cuatro pícheres (Wilmer Font, Sam Gaviglio, Zack Godley y Ken Giles) estaba 0-0, y la posibilidad del extra-inning parecía dibujada.

Verlander ahora con balance de 17-5, 2.56 en efectividad y 257 ponches, se agrega a otros cinco tiradores que han sido capaces de darle forma a tres o más No Hitters en la historia del béisbol, encabezados por Nolan Ryan con 7 y Sandy Koufax con 4. Junto a Verlander con 3, están Cy Young, Larry Corcoran y Bob Feller.

Un boleto, único titubeo

Enfrentando a tres novatos peligrosos en el arranque del juego, Bo Bichette, Cavan Biggio y Vladimir Guerrero Junior, Verlander no imaginó tan temprano, que el boleto a Biggio, le impediría una faena perfecta.

Él sólo buscaba su victoria número 17, que lo nivelaría con el líder de la Liga Domingo Germán, y agregar suficientes ponches a su total de 243, para fortalecer su pretensión de alcanzar por vez primera la cifra de 300, después de quedar cerca con 290 en el 2018.

Tres veces segundo lugar en las votaciones para el Cy Young, y ganador de la distinción en el 2011 con el impresionante registro de 24-5, líder en efectividad con 2.40 y en ponches con 250, Verlander había sido Novato del Año en el 2006.

Saliendo de los Tigres, llegó a los Astros como factor de seguridad en el cierre del 2017 y respondió ganando sus cinco aperturas, agregando cuatro triunfos en la postemporada, antes de caer frente a los Dodgers, sin que ese fallo, impidiera la coronación de Houston en la Serie Mundial.

Su temible rival

¿Quién puede retar a Verlander en la lucha por el Cy Young 2019? Domingo Germán no, ni Eduardo Rodríguez, porque sus 17 y 16 victorias no tienen el respaldo requerido en otros aspectos, y las consideraciones de hoy, demandan otras exigencias antes no calibradas.

El que salta a la vista es su compañero de staff, Gerrit Cole, un ganador de 15 juegos que esta noche se enfrenta a la gruesa batería de los Cerveceros que jefea el aspirante a la triple corona Christian Yelich. El rendimiento de Cole ha sido formidable en este 2019 persiguiendo a Verlander en efectividad con 2.85 por 2.56, y en ponches con 252 por 257.

Con probables cinco aperturas pendientes a cada uno, la lucha puede convertirse en intrigante. Ninguno de ellos puede flaquear, y eso convierte en clave lo de Cole esta noche en el movimiento de sus cifras. Por ahora, más de la mitad del trofeo se encuentra en poder de Verlander, el mejor pícher de la actual generación.