En un momento en que el abrazo a tres carreras entre Bóer y Dantos estaba entrando en etapa de aburrimiento producido por el cansancio, Rafael Estrada pareció salir de la nada y con un trancazo que se escuchó en todo Managua, muy por encima de la pared del left-center, decidió una batalla no épica ni poética, dejando derrumbado a Jimmy Bermúdez y heridos a los Indios.

Los Dantos solo estuvieron una vez arriba 5-3, a última hora, cuando duele de verdad. El esfuerzo indio frente a Jorge Bucardo en el cierre del noveno, encendió esperanzas, pero se quedó corto al fallar Montes y Robles con el empate en tercera.

Martínez, inseguro

El picheo del abridor de los Dantos, Gustavo Martínez, en el inicio del juego fue tan incierto como el futuro de este pobre país, y el Bóer aprovechó para tomar ventaja de 2-0, lamentando dejar las bases llenas.

Hit del lead-off Bismarck Rivera, boleto a Vásquez después de un out, y golpe a Wiston Dávila, cargaron los costales. Martínez no pudo sacar el out que cerraba puertas a los Indios y le permitía salir ileso, siendo golpeado por un largo hit de Juan Carlos Urbina impulsador de par de carreras. Boleó a Montes para volver a llenar las bases, pero Brian Montiel se ponchó.

Los Dantos reaccionaron con el jonrón solitario de Renato Morales abriendo el segundo episodio y equilibraron la pizarra 2-2 en el tercero con hit de Renato Morales con dos a bordo y dos outs.

Un batazo de Ronald Garth a la zona corta del jardín central, pareció ser atrapado espectacularmente en una zambullida de Rivera, pero la repetición mostró que antes había picado, casi contra el guante. El error de apreciación, quitó a los Dantos la carrera de la ventaja.

Fue justo, no permitido

El contraste fue visto en el cierre del tercero, cuando el juez de primera se equivocó sentenciando safe a Urbina, sobre una asistencia de Martínez recibiendo a tiempo el tiro de Garth y pisando la almohadilla para lo que sería el último out.

Con Montiel proyectándose desde segunda hasta el plato, los árbitros se reunieron y rectificaron el fallo, en un torneo sin uso de la revisión, que mostraba claramente la equivocación. Era justo hacerlo, pero no permitido.

El Bóer recuperó la riendas en el cuarto durante un alarmante descontrol de Martínez, quien después de un hit y dos golpes cargando las bases, boleó a Vásquez facilitando la tercera anotación india, pero en el quinto, los Dantos empataron 3-3, malogrando al mismo tiempo una gran oportunidad de irse arriba. Hit de Mendoza y doble de Alegría, produjo la tercera carrera, y un mal corrido evitó que el doble de Ofilio adelantara a Dantos, colocando hombres en segunda y tercera.

Salió Marín, entró Jefferson Martínez ponchando a ese “tacón alto” que es Elmer Reyes, y con las bases llenas por boleto intencional a Renato, se ponchó Garth. El jonrón de Estrada con Renato circulando en el inicio del noveno, terminó con la intriga pese al intento de los Indios de salirse del atáud, triunfando los Dantos 5-4.