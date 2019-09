Lesther Medrano firma con los Dodgers de Los Ángeles

Lesther Medrano, uno de los prospectos nicaragüenses más evolucionados, llegó a un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles, con quienes intentará cumplir el sueño de escalar hasta las Grandes Ligas.

Medrano, un talentoso lanzador de 16 años, ha tenido un historial de éxito con selecciones de Nicaragua en distintas categorías y eventos internacionales, por lo que su firma con una organización de MLB se veía venir desde hace buen tiempo.

El acuerdo entre Medrano y los Dodgers se firmó en Corea del Sur, donde el prospecto forma parte de la selección de Nicaragua que compite en el Campeonato Mundial de la categoría Sub-18.

Por el momento no se conoce de cuánto es el bono que Lesther Medrano recibirá por su firma con los Dodgers.

ENTRE OFERTAS

Desde el pasado dos de julio, cuando se inició el actual periodo de firmas, se esperó el anuncio de un acuerdo que vinculara a Medrano con algún equipo de Las Mayores.

En primera instancia se manejó que el nicaraguense sería firmado por los Tigres de Detroit, pero las negociaciones no se completaron. En una entrevista con El Nuevo Diario, Lesther aclaró que en este caso "no fue por problemas con el bono que no se dio la firma".

Recientemente, antes de viajar con la selección nacional a Corea del Sur, Medrano afirmó que estaba a la espera de concretar "una oportunidad con los Rangers de Texas, puede ser que se dé en estos meses o quizás un poco más tarde".

Al final fueron los históricos Dodgers los que consiguieron quedarse con el talentoso prospecto nicaraguense, quien tiene las herramientas para llegar lejos en el beisbol profesional.

Al firmar con los Dodgers, Lesther Medrano se une a Elián Rayo (Gigantes de San Francisco), Roger Leyton (Reales de Kansas City), Keneth Quintanilla (Piratas de Pittsburgh), Steven Cruz (Cerveceros de Milwaukee) y Heiron Montalban (Piratas de Pittsburgh), como los nuevos nicaragüenses en el beisbol organizado.