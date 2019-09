Erasmo Ramírez: “Creo que no podré ir a jugar a Dominicana”

Aunque los Tigres de Licey anunciaron con bombos y platillos la contratación del lanzador pinolero Erasmo Ramírez, como uno de sus foráneos para la temporada venidera de la Liga de Beisbol Profesional de República Dominicana, el lanzador pinolero manifestó que no sabe si podrá ir a jugar pelota invernal.

“Creo que no podré ir a jugar a Dominicana, porque tengo que terminar el proceso de gestión de mi residencia en los Estados Unidos y me dijeron que por el momento no puedo salir del país a jugar en otra liga”, señaló Erasmo Ramírez, en conversación sostenida con El Nuevo Diario.

“Lo más probable es que mientras realice esa gestión estaré con mi esposa y mi hijo en Tampa Bay, espero también poder visitar a mi familia en Nicaragua”, detalló el lanzador pinolero.

Este miércoles, el conjunto de Licey publicó en redes sociales la contratación de sus dos primeros peloteros importados para la temporada venidera, siendo estos Erasmo Ramírez y el tirador Tayron Guerrero, ambos peloteros con experiencia en las Grandes Ligas.

“El nicaragüense Erasmo Ramírez, de experiencia en Grandes Ligas, se unirá #ElGlorioso esta temporada 2019-2020. Ramírez pertenece a los Medias Rojas de Boston en la MLB”, anunció los Tigres de Licey a través de su cuenta en Twitter.

Licey anunció el arranque de los entrenamientos para lanzadores y receptores este 18 de septiembre, de cara a la temporada que despegará el 12 de octubre.

De concretarse, esta sería la segunda incursión de Erasmo en la pelota invernal, tras militar en diversas ocasiones con los Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Campaña positiva

Erasmo se mantuvo casi toda la campaña en la categoría Triple A con el conjunto Medias Rojas de Pawtucket, escuadra con la que registró balance de 6-8 en ganados y perdidos más una efectividad de 4.74, números que al final de cuentas no llamaron la atención de Boston, para un posible llamado al equipo principal en septiembre, con la ampliación del róster a 40 peloteros.

“El equipo es el que toma las decisiones. Para mí esta ha sido una temporada positiva, porque gracias a Dios volví a estar sano de mi brazo, eso me motiva a seguir trabajando duro y a buscar opciones para el año entrante”, puntualizó Erasmo.