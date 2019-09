Tras no encontrar equipo para salir del Real Madrid, Gareth Bale dice estar "más fuerte que nunca"

El galés Gareth Bale afirmó sentirse "más fuerte que nunca" después de unos últimos meses complicados, en los que se especuló insistentemente sobre su continuidad en el Real Madrid y en los que estuvo incluso cerca de ir al fútbol chino.

El capitán de la selección de Gales admitió que la situación no fue la ideal para él en las últimas semanas, pero cree que "tampoco tuvo demasiado impacto" en su ánimo.

"No los escucho porque no conocen de verdad de lo que hablan", afirmó sobre los comentarios críticos recibidos en este tiempo. "Sé que la mayoría de las personas no conocen la situación, no la comprenden", señaló.

"Volviendo en la pretemporada, yo simplemente bajé la cabeza y trabajé duro en los entrenamientos. Me siento bien, probablemente más fuerte que nunca", aseguró.

"Las cosas que han ocurrido seguirán manteniéndose en privado con el club. Si queréis respuestas puede que tengáis que preguntar al Real Madrid", añadió.

Bale habló con los periodistas en la concentración de la selección de Gales para el duelo del viernes en las eliminatorias de la Eurocopa-2020 contra Azerbaiyán.

El jugador de 30 años pareció durante semanas más fuera que dentro del Real Madrid y estuvo muy cerca de unirse Jiangsu Suning chino, pero la operación se abortó en el último momento.

Desde entonces su situación en el equipo parece haber ido mejorando y en el último partido del Real Madrid, el domingo en Villarreal, fue el autor de los dos tantos del equipo de Zinedine Zidane (2-2).

A mediados de agosto, el entrenador francés había sido claro sobre su intención de contar con Bale este curso.

"La dinámica cambia, las cosas cambian. Ahora voy a contar con él, como con los demás", afirmó entonces 'Zizou'.

Al final del encuentro Gareth Bale fue expulsado por doble amarilla