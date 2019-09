Selección de futbol de nicaragua viaja a Surinam solo con 15 jugadores

No pintan bien las cosas para la selección nacional de futbol de Nicaragua, de cara a su segundo encuentro en la Liga de Naciones B, contra Surinam este domingo, porque asumirá ek partido nada más con 15 jugadores.

La Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) dio a conocer a través de una nota de prensa que: “Las reservas de dichos boletos caducaron debido a que el Cuerpo Técnico de la Selección demoró para dar la lista definitiva, valorando el desempeño de los jugadores (en el partido contra San Vicente y Las Granadinas, este jueves 5 de septiembre) y posibles lesiones, situación que ha provocado este inconveniente”.

El conjunto nacional asistirá a la cita pactada en Paramaribo, Surinam, con los arqueros Henry Maradiaga y Denilson Gutiérrez, más los defensores Manuel Rosas, Josué Quijano, René Huete, Marvin Fletes, Carlos Montenegro y Francisco Flores.

También pudieron hacer el viaje los mediocampistas Kevin Serapio, Ulises Pozo, Richard Rodríguez y Brandon Ayerdis, además de los delanteros Jorge Betancurt, Juan Barrera y Jaime Moreno.

El cuerpo técnico viajó a Surinam encabezado por Henry Duarte (director), a quien acompañaron Tyron Acevedo (asistente), Jaime Ruiz (físico), Cupertino Borrell (médico) y Zamir Aragón (fisioterapeuta).

SIN CHANCE DE JUGAR

Duarte había manifestado su disposición de alinear a Carlos Chavarría de titular para el duelo contra Surinam, pero no podrá hacerlo, porque el legionario pinolero es uno de los 10 jugadores que no pudieron viajar con la selección.

Chavarría había llegado al país procedente de Irán, donde juega con el conjunto Padideh.

Fenifut detalló que el viaje de los jugadores y cuerpo técnicos nacionales, fue posible gracias al respaldo de Concacaf, que hizo gestiones para que no se repitiera el caso de Belice, escuadra que no pudo asistir a su primer compromiso a Guyana Francesa. El no asistir a un partido es penalizado con una multa cercana a los 50 mil dólares.

Tras el primer juegode la tropa nacional en la Liga de Naciones B, alcanzar los tres puntos ante Surinam se perfilaba como una tarea urgente.