"Duermo bien" sin récord de Grand Slams, dice Nadal

Rafael Nadal tiene muy claro que "el reloj no se detiene" y que la era del "Big 4" llegará eventualmente a su final, pero al mismo tiempo entiende que tiene la energía para seguir saltando a la cancha.

El español disputará el domingo la final del US Open y el título lo colocaría a uno del récord de cinco que mantienen Federer, Pete Sampras y Jimmy Connors en el US Open, y en la cuenta total en 19, uno por detrás de Federer.

Aunque aseguró no es algo que le quite el sueño.

"Sigo jugando, aquí estamos, cuando llegué mi meta era producir chances para completar el gran objetivo, me di otra chance, como hice en Wimbledon, en Australia, como lo hice en Roland Garros, eso es lo que me da satisfacción, me da felicidad", dijo.

"Claro que quiero ser el que alcance la mayor cantidad de Grand Slams, pero todavía duermo muy bien sin tenerlos, estoy feliz con mi carrera, feliz con lo que estoy haciendo. Voy a seguir trabajando duro para tener más chances" de sumar.

El mallorquín dijo además que la era que conforman los tres jugadores junto a Andy Murray, conocido como el "Big 4", terminará "más temprano que tarde".

"No tenemos que mantener esta era más, hemos estado aquí por unos 15 años", dijo Nadal al ser consultado sobre si la final del US Open que disputará el domingo le pone presión sobre la sobrevivencia de su camada.

"En algún momento, más temprano que tarde, esta era va a terminar, el final se acerca. Yo tengo 33, Novak 32, Roger 38 y Andy 32. El reloj no se detiene, es parte del ciclo de la vida, pero no me preocupo porque en el tenis siempre habrá grandes campeones".

Murray se recupera de una lesión y Djokovic abandonó el torneo por un dolor en su hombro izquierdo, mientras que Federer fue eliminado en los cuartos de final. Queda solo Nadal en la final ante el joven Daniil Medvedev, de 23 años, una década más joven.

El español puso fecha, de hecho aseguró que espera poder jugar por más tiempo y que esta final no será su última oportunidad.

"Yo ahora pienso en ganar mi cuarto US Open, es mi gran ilusión, que eso supone que es dar unos pasos para la historia de este deporte, eso va aparte y no me lo planteo tanto", indicó, el mallorquín, que asegura nunca pensó que seguiría jugando a esta edad.

"Es una realidad que a los 33 años y algo sigo en condiciones de disfrutar el tenis y seguir haciendo lo que me gusta, algo que para muchos parecía imposible y para mi era improbable".