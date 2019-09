Javier Robles: “Cuando corro no sé cómo va a reaccionar mi rodilla y eso me atemoriza”

Javier Robles está dispuesto a ser titular con los Indios del Bóer en la serie final contra León, pero su lastimada rodilla derecha es un impedimento muy serio. No le incomoda a la hora de batear, pero cuando corre siente que todavía no está recuperado a plenitud, y entonces el miedo lo acorrala.

“Se me ha hecho un poco difícil la lesión en mi rodilla, la verdad es que pensábamos que en 15 días iba a estar bien, pero desafortunadamente no ha sido así”, dijo Robles, luego de la jornada de entrenamiento de ayer, en el viejo Estadio Nacional Dennis Martínez.

Según el pelotero, pieza clave de los Indios en la temporada, los médicos le han manifestado que su rodilla está “en un 80%”, pero no siente “plena seguridad” al momento de “hacer un sprint”.

“Cuando corro no sé cómo va a reaccionar mi rodilla y eso me atemoriza. Trato de mentalizarme que es un dolor normal y no algo de mayor peligro, pero siempre me da miedo”, expresó .

“A la hora de batear me siento confiado de que la rodilla no va a dolerme”, confesó, a la vez que dijo tener la esperanza de “que en un par de días pueda estar al ciento por ciento”.

Dispuesto a fajarse

Robles, quien todavía somete su rodilla a terapias, le dijo al mánager Sandy Moreno que “estaría preparado para cualquier turno que él quiera darme en la final y si en algún momento me requiere para estar en los jardines, pues se hace un tratamiento especial y estaré listo para ir a guerrear”.

Consultado entonces sobre la posibilidad de verlo en acción como titular, el miembro de la selección nacional dijo: “tengo entendido que hay un par de jugadores que son piezas claves del equipo que están un poco lastimados, y en caso de que no se recuperen, yo podría aparecer como bateador designado”.

Eso sí, Javier está consciente de que lo colectivo está por encima de lo individual, por lo que considera que “si todo está bien, no hay que cambiar el line-up que está ganando”.

Javier Robles conectó dos imparables e impulsó tres carreras en tres turnos al bate en la serie semifinal contra los Dantos.

Sobre León

“Será una serie muy dura, porque León es un rival tan fuerte como los Dantos”, respondió Robles, al ser cuestionado sobre la batalla que a partir de hoy (6:00 p.m.) los Indios del Bóer sostendrán contra León por el título del Germán Pomares.

No se atrevió a decir en cuántos juegos podría acabarse la serie, pero aseguró que los Indios van a “luchar al máximo en cada juego, porque el objetivo es ser campeones”.

“Nuestros bateadores están bien y vamos a tratar de aprovechar el momento que estamos viviendo ahora”, puntualizó Robles.