Carlos Buitrago busca abrir puertas con triunfo sobre Israel Vásquez

Carlos “Chocorroncito” Buitrago reconoce con cierta ironía que en su vida deportiva se ha vuelto muy común el comentario: “esta es tu última oportunidad”, en alusión a sus cinco chances de título, frase que renace cada vez que tiene una pelea importante de frente.

Buitrago tendrá un combate clave en su carrera cuando enfrente este 5 de octubre a Israel Vásquez en San Juan, Puerto Rico, en su primer choque bajo el amparo de Cotto Promotions y con el título Latino de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo en juego.

“Me siento agradecido con Dios que me ha permitido estar bien de salud para realizar una buena preparación para un combate, en el que tengo como meta confirmar mi calidad como boxeador”, detalló Buitrago, tras una sesión de entrenamiento en el gimnasio Roger Deshon, donde es adiestrado por Luis Escorche y acuerpado por su papá, Mauricio Buitrago.

“No muchas personas confían en mí, pero lo más importante es tener fe y por eso estoy aquí entrenando. En muchas ocasiones cuando he ido a pelear por título del mundo me dicen: ‘sabés que esta es tú ultima oportunidad’, a lo que yo les respondo que es una oportunidad nueva, pero no la última, eso solo Dios lo sabe, y yo tengo la fe y la confianza de que Dios me destinó para ser campeón del mundo”, asegura Buitrago.

RIVAL DE CUIDADO

Israel Vásquez se perfila como un rival de cuidado para el peleador pinolero. Hijo del excampeón mundial puertorriqueño, Wilfredo Vásquez, Israel llega con hambre de triunfo tras registrar en sus últimos cuatro duelos, una victoria y sus primeras tres derrotas. Su récord en el boxeo profesional es de diez éxitos con siete nocaut, cuenta además con dos empates.

“Estoy seguro que después de este combate contra Israel Vásquez se me van abrir muchas puertas. Además, ahora estoy con la promotora de Miguel Cotto, que va en ascenso y que tiene muchos contactos”, comentó Buitrago.

“He trabajado en el gimnasio con el objetivo de hacer un buen papel y salir con la mano en alto. No me siento presionado por hacer un buen debut con la promotora de Miguel Cotto, la verdad que yo siempre he ido a hacer buenas presentaciones en Puerto Rico”, señala “Chocorroncito”, quien tiene 31 éxitos, de ellos 17 nocauts, con cinco derrotas y un empate.