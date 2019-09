Fenifut guarda silencio tras reunión con Henry Duarte

De lo conversado y posiblemente acordado en la reunión del pasado viernes 13 de septiembre entre los directivos de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) y el director técnico Henry Duarte, no existe información oficial.

Ni en sus redes sociales ni por medio de un comunicado, el órgano rector del futbol ha notificado los resultados obtenidos en la reunión de hace tres días, pese a que el tema de la posible continuidad de Duarte al frente de la selección nacional ha cobrado mucho interés entre el periodismo y la afición.

Al mediodía del viernes 13, trabajadores del área de divulgación de la Fenifut dijeron a los medios de comunicación que se encontraban dándole cobertura al diálogo, que al terminar el mismo, ninguno de los miembros del ejecutivo daría declaraciones, pero que en horas de la tarde, enviarían un comunicado para detallar todos los puntos abordados y acordados en el encuentro.

Sin embargo, aproximadamente 72 horas después de la tan anunciada reunión entre Fenifut y Duarte, el comunicado del organismo es solo una promesa, y aunque circula una versión de lo establecido entre ambas partes, no existe una información oficial.

Al momento de escribirse esta nota, en la página oficial de la Fenifut en Facebook y en su perfil de Twitter, las publicaciones hechas desde el 13 de septiembre eran los calendarios de las jornadas de las distintas categorías del futbol nacional. Ninguna publicación relacionada al tema Duarte-selección nacional, algo similar ocurrió con los correos.

La versión que circula

De acuerdo con el sitio web futbolnica.net, que sigue las huellas del futbol nacional, una fuente del ejecutivo de la Fenifut les confesó que “el señor (Henry Duarte) no quiso arreglar con nosotros. Dijo que si no cancelábamos la totalidad de su contrato no estaba dispuesto a negociar...Él (Duarte) está claro que si nosotros tuviésemos la solvencia económica ya estaría fuera, pero ésta es una Federación con un presupuesto limitado y tendremos que buscar alternativas para finalizar ese contrato”.

Además, la fuente anónima aseguró a Futbolnica que “no tuvimos otra opción más que decidir que el señor Duarte dirija los partidos de octubre contra Dominica (Liga de Naciones) aunque lo hará con el ultimátum de que no habrá excusas que valgan en caso de no sumar seis puntos”.

Hasta la fecha es lo que se maneja sobre la cumbre entre el técnico de origen costarricense y el organismo rector del futbol nacional. Nada oficial.

Lo que dijo duarte

La reunión del viernes 13 inició a las 10:00 a.m. y a eso del mediodía Henry Duarte salió de las oficinas de Fenifut, no obstante, unos minutos después, regresó al mismo escenario y entonces inició un segundo encuentro.

En el tiempo que estuvo fuera, Duarte dijo: “No puedo comentar nada, me pidieron que esperara a que ellos se pronunciaran primero”.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si continuaría al frente de la selección de Nicaragua, expresó que “eso está en manos de ellos”, refiriéndose a los directivos de la Fenifut.

De tal manera que la novela sigue, a la espera del prometido comunicado de la Fenifut que despeje toda incógnita sobre el asunto.