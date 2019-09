España recibe como héroes a jugadores de la selección de básquet, flamantes campeones del mundo

Madrid recibió este lunes como héroes a los jugadores de la selección española de básquet, flamante campeona del mundo tras su rotunda victoria contra Argentina en Pekín.

A gritos de "¡campeones, campeones!", los jugadores desfilaron en un autobús por el centro de la capital arropados por miles de aficionados.

Al llegar al escenario levantado en la céntrica plaza de Colón fueron vitoreados uno a uno, en una noche en la que no faltó el clásico "We are the Champions", del grupo Queen.

"¿Sabéis por qué este equipo ha sido campeón del mundo? Porque no se ha rendido nunca cuando las cosas estaban jodidas", clamó desde el escenario el seleccionador, Sergio Scariolo.

"Bajar los brazos no ha sido una opción", añadió el entrenador al día siguiente del triunfo por 95-75 frente a la Argentina de Luis Scola, y después de una sufrida semifinal contra Australia.

Gracias "a mi familia, y a mi segunda gran familia, que son estos grandes jugadores. ¡Viva el baloncesto español!", gritó a su vez el capitán del equipo, Rudy Fernández, de 34 años.

"La final fue increíble, se demostró la entereza del equipo", dijo a AFP un aficionado, Alejandro García, un joven abogado. Según él lo mejor fue "el espíritu que transmite (el equipo) al país, una selección que parecía que estaba acabada, y que de pronto renace. Ha sido un chute de energía".

"Ricky Rubio ha hecho el Mundial de su vida", agregó otro fan, Rafael Luque, refiriéndose al base español reconocido como el jugador más valioso (MVP) de la final, disputada en Pekín.

El equipo llegó de tarde a Madrid, donde Rudy Fernández fue el encargado de bajar del avión trofeo en mano, el segundo Mundial de básquet para España tras el conquistado en 2006 contra Grecia.

Los jugadores, entre ellos las estrellas Marc Gasol y Sergio Llull, fueron sucesivamente recibidos por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

"Han sido muchas las sensaciones que nos habéis dejado", les dijo Pedro Sánchez, que en su juventud fue jugador de baloncesto en el madrileño equipo del Estudiantes.

"Gracias de corazón como presidente del gobierno por llevar los colores de España a lo más alto, al campeonato del mundo", añadió el mandatario.

España sucede en el palmarés del Mundial a Estados Unidos, equipo que se llevó por cierto el oro en los tres últimos Juegos Olímpicos.

El 'Team USA' viajó a China con destacadas ausencias y se quedó en cuartos de final al caer ante Francia, que después fue derrotada por Argentina en semifinales.