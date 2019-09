El Barcelona inicia el martes en Dortmund ante el Borussia el reto de levantar una nueva Liga de Campeones, un trofeo continental que se le resiste desde 2015 y que el capitán Lionel Messi vuelve a tener en el punto de mira.

“Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club, y a nivel personal me encantaría ganar otra”, advertía Messi en una entrevista con el diario Sport.

Messi, que todavía no ha debutado con su equipo, recibió este lunes el alta médica de su lesión muscular en el gemelo derecho y podría tener sus primeros minutos el martes en Alemania.

Enclavado en un complicado grupo F junto con el Inter de Milán y el Slavia de Praga, además del Borussia, el Barcelona se siente la urgencia de volver a levantar la “Orejona”, especialmente tras las dos últimas eliminaciones fruto de dos humillantes remontadas.

Eterna lucha

Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi, nuevo episodio: los dos monstruos del futbol mundial inician su conquista de la Champions, su campo de batalla favorito, en el que el portugués es el máximo goleador con 126 tantos, seguido por el argentino con 112.

En la primera jornada Messi es duda el martes en la visita del Barcelona al Borussia Dortmund, debido a que se recupera de una lesión, mientras que la Juventus tiene una dura prueba el miércoles en la cancha del Atlético.

Ronaldo (34 años) domina a Messi (32) en la clasificación general de goleadores, pero el último curso fue favorable al argentino (12 frente a 6).

El triunfo del Liverpool en la última edición ha recordado a los dos atacantes que otras estrellas amenazan su trono. El equipo de Sadio Mané, Mohamed Salah —ambos con cuatro goles en Premier— y Roberto Firmino se desplaza a Nápoles el martes.

Kun Agüero, en forma con el Manchester City (7 tantos), debuta el miércoles ante el Shakhtar Donetsk, como la estrella del Bayern Múnich Robert Lewandowski, que suma también siete, visitando al Estrella Roja de Belgrado.