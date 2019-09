Con la final 3-1 a favor de los embravecidos leones y Fidencio Flores con su exuberante confianza, brazo caliente y llamativo repertorio, listo para “amortajar” las débiles y casi invisibles esperanzas de sobrevivencia de los Indios, todas las puertas parecen estar herméticamente cerradas para cualquier intento de escape del Bóer hacia el futuro.

Las creencias sobre lo dañino que podía ser el bateo de poder de los capitalinos, ver a su discutido picheo responder a las exigencias como lo hizo frente a los Dantos, y conseguir el crecimiento requerido como equipo para enfrentar con opciones al poblado y firme staff de Sandor Guido, han sido brutalmente dinamitadas. La posibilidad de nivelar la serie, fue engavetada por el picheo de Junior Téllez, el cierre de Wilber Bucardo y el funcionamiento destructivo de la parte alta del line-up felino. La impresión generalizada, es que todo está listo para el funeral de la Tribu hoy en el “Dennis Martínez”.

¿Quebrar a Fidencio?

Róger Marín a la colina de los infartos. ¿Y quién otro si fue a lo largo de la temporada el brazo más ganador del torneo con 17, y es líder de la rotación india desde hace 8 años? Cierto, su picheo se ve sencillo, desprovisto de secretos y sin la potencia necesaria, pero fue el más grande sacador de outs que tuvo el Bóer, y entre las tinieblas, a la orilla de las cenizas, hay que volver a entregarle la pelota, cruzar los dedos y rezar.

Lo que pueda ofrecer Marín pertenece a lo casual, en cambio, la propuesta de Fidencio, está revestida de seguridad. ¿Por qué esperar que el incierto apriete tuercas y el duro se afloje? Ah, puede ocurrir, pero no es realmente una esperanza previa al duelo de hoy. Concentrado en el hoy, consciente que de perder no hay mañana, el timonel indio Rafael Mendoza no va a permitir titubeos, así se quede sin brazos. La única posibilidad de un imprevisto, es que Fidencio se quiebre, como de vez en cuando sucede con grandes brazos.

Sandor “ases” en mano

En una situación agobiante para el Bóer, la mayor intriga alrededor de un juego ¿quién puede ganar?, tiene una respuesta rápida: León, el equipo en ventaja 3-1, con superior picheo, bateo consistente y oportuno, y dueño de una inmensa confianza… Incluso, de ganar hoy el Bóer contra todos los cálculos, no cambiaría la visión sobre el desenlace que se espera tenga esta final. Se consideraría solamente un atraso.

Los tres triunfos de los rugidores han sido tan rotundos, que todavía es extraño haberlos visto perder el tercer juego, evitando la barrida. Sandor Guido siente que tiene todos los “ases” en mano, en tanto, Rafael Mendoza necesita una escalera al cielo soñando con un milagro, imposible de conseguir, si no se dispone del armamento requerido para forzarlo.