En deportes, el mejor en la mayoría de los casos, no tiene reemplazo inmediato y a veces, por largo tiempo. En béisbol, no hay alguien mejor que el guardabosques central de los Angelinos Mike Trout, un Novato del Año, dos veces Más Valioso y tres segundos lugares en sus primeras siete temporadas completas en la Gran Carpa. Su WAR lo hace indiscutible.

Es el pelotero que decide juegos de diferentes maneras, con la misma facilidad con la que el “as” de la natación, Michael Phelps conseguía medallas de oro estableciendo récords en variedad de estilos y distancias. Rumbo a lo que parecía ser su año más productivo como jonronero –algo ya garantizado- y como empujador, Trout, que intentaba todavía su cuarta temporada consecutiva, y sexta en su trayectoria, de 300 puntos, ha quedado fuera de pantalla esta temporada dejando un gran vacío.

Fuera de actividad desde el 7 de septiembre, Trout será sometido a cirugía para repararle un problema de neuroma de Morton en su pie derecho. El domingo, quiso movilizarse pero no pudo.

La lucha por las cifras

No podrá Trout, con 45 jonrones –marca personal-, perseguir su primera temporada de 50, algo factible de haber podido estar en acción a lo largo de este último mes de temporada. Trout quien firmó por 12 años y 426 millones de dólares -la más grande cantidad global aunque no el mayor promedio- había empujado 104 carreras, buscando como superar su más alta cifra, de 111, lo cual se daba por un hecho, de no ser reducido a 134 juegos, es decir 28 menos.

Batallando con el problema en el pie, Trout quien había logrado estar sobre los 300 puntos en los últimos días del mes de agosto, deja un hueco con 291 puntos en este 2019 y average de 305 de por vida en 4,340 veces al bate. A los 28 años, su porcentaje sobre las bases era de 438 puntos, con 110 boletos recibidos y 1,083 de OPS. En su año con estatus de Novato, 2012, después de un corto debut en el 2011, Trout asombró siendo líder en robos con 49, disparando 30 jonrones, 27 dobles y 8 triples, remolcando 83 carreras. Su fildeo de ribetes espectaculares, su brazo mortífero y sentido del anticipo, lo agrandó como factor diferenciador.

A restaurar su brillantez

Los Angelinos, tienen rato de moverse entre la mediocridad, pero la presencia de Trout, los ha mantenido como atracción. El “Vayan a ver jugar al mejor pelotero del béisbol”, ha sido, es, y seguirá siendo una tentación.

Con Jorge Soler de los Reales, un sorprendente bateador de 44 jonrones a la orilla, y Nelson Cruz junto con Gleyber Torres distanciados con 37, Trout pretendía conseguir su primera corona en jonrones, una hazaña que es posible desde un equipo que se mueve en la oscuridad, como es el caso de Soler, pero la amenaza del artillero cubano, con casi dos semanas de ajetreo pendientes, es demasiado seria.

Un pelea diferente a la Christian Yelich por ser campeón bate desde la lista de inhabilitados en la Liga Nacional, en vista que se refugia en un promedio, que solo es superado por Anthony Rendón, no en total, cuando la inactividad te congela. Con 285 jonrones, 752 remolques y 200 bases robadas, Trout espera quedar tan bien restaurado como “El pensador” de Rodin, para volver a mostrar su brillo cegador.