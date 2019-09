La edición del 2020 del Campeonato Nacional de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez presentará varios cambios en su formato, aunque siempre con los mismos 18 equipos participantes y una duración similar a la de esta temporada.

Estos cambios serán presentados por la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior (CNBS) a los directivos de los equipos participantes, antes de hacerlos públicos. Dicho anuncio se hará a más tardar la semana venidera, cuando también se den todos los detalles concernientes al Pomares Sub-23 que arranca en octubre.

Carlos Reyes, comisionado de la CNBS, mencionó que “se van a hacer algunos cambios, esos ya están en mente de las autoridades superiores y se darán a conocer una vez que se afinen, a más tardar la próxima semana, cuando se anuncie todo lo relacionado al Sub-23”.

“El Pomares que viene será diferente, el formato que usaremos ya no será el mismo de este año. Eso sí, no habrá reducción de equipos. Para el próximo año hay eventos internacionales de la selección y tenemos que acomodarnos a esos eventos, pero la duración del campeonato será más o menos la misma. Recordemos que de alguna forma el presupuesto que se tenía para el Pomares se ha reducido”, explicó el comisionado.

Algunas valoraciones

Un aspecto del Pomares que causó cierta polémica en su momento es la falta de un calendario estandarizado, en el que estén establecidas las fechas para cada etapa de la competencia, que evite el hecho de estar improvisando en el camino.

Al respecto, Reyes señaló: “nosotros no podemos hacer eso, no es que no queramos, sino que estamos sujetos al calendario internacional que tenga la selección de beisbol. Podemos programar fechas de las etapas, pero siempre estamos sujetos a la salidas del equipo nacional”.

Sobre la evaluación general del campeonato que recién terminó, el comisionado de la CNBS destacó: “Uno de los éxitos de este Pomares fue el surgimiento de nuevos valores y que la gente regresó a los estadios, lo vimos con los llenos que hubo en el Estadio Nacional Dennis Martínez. La razón y motivo de un campeonato como este es que la gente lo disfrute y eso nos mueve a mejorar en cada temporada”.