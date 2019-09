“Chocolatito” y la frase que lo muestra más retador que nunca

Román “Chocolatito” González se ha caracterizado por ser un boxeador de escasas palabras, poco para jactarse en público de sus triunfos y talento, y menos dado a retar u ofender a sus rivales.

Sin embargo, en una reciente entrevista con la reconocida revista especializada en boxeo, The Ring, lanzó una frase que lo muestra más retador que nunca.

"Estoy interesado en luchar contra los campeones como Yafai, Estrada, Ioka y cualquiera que se interponga en mi camino", manifestó el ex mejor boxeador libra por libra del mundo.

La frase suena impropia de Román, quien a lo largo de su carrera se ha limitado a declaraciones como “el muchacho es bueno”, “él tiene lo suyo al igual que yo tengo lo mío” y “no hay rival pequeño”, todas en referencia a los distintos púgiles que ha enfrentado a lo largo de su carrera profesional.

¿UN OFRECIMIENTO?

Lo cierto es que el ganador de cuatro coronas mundiales sí dijo tal frase a la prestigiosa publicación, y si bien sus palabras suenan como un desafío al resto de peleadores en la categoría de las 115 libras, también podrían ser un ofrecimiento de él como rival, si se toma en cuenta el contexto actual del nicaragüense.

Hace unos días “Chocolatito” cumplió un año sin pelear y en los últimos dos años ha realizado solo un combate, el que le ganó a Moisés Fuentes el 15 de septiembre del 2018, cuando le puso fin a un año de inactividad tras la segunda derrota contra Srisaket Sor Rungvisai.

Ya no es el mejor libra por libra del mundo, no es el campeón, no está invicto, tiene un año inactivo, viene de una lesión en su rodilla derecha y ahora tiene 32 años y tres meses de edad. Antes lo tenían que buscar, ahora, aunque su nombre goza de respeto en las categorías pequeñas por su trayectoria, él es el que tiene que buscar.

A pesar de todo, se muestra seguro en su campamento en Coachella, California. “Creo que Dios hace todo por una razón. Creo que la lesión me ha hecho más fuerte y más preparado para los años que me restan en el boxeo. Todavía tengo más por conquistar y el equipo que tengo es una fórmula ganadora”, expresó el primer nicaragüense en conquistar cuatro títulos mundiales.

SOBRE EL CAMPAMENTO

Román González dijo a The Ring que que “el campamento ha ido realmente bien. Me siento muy feliz y agradecido con Dios por poder correr y entrenar como solía hacerlo antes. Entreno los martes, jueves y sábados, y corro seis millas por la mañana. Entreno en el gimnasio del Lee Espinoza Boxing Club a las 3:00 pm.. y luego voy al yoga a las 8:00 p.m.”.

Por su parte, Carlos Blandón, representante de “Chocolatito”, aseguró que al púgil nicaragüense “el hecho de que algunas personas lo hayan descartado le da aún más motivación. Le gusta que todo el mundo está dispuesto a pelear con él ahora y eso lo acercará a algunas oportunidades de título".

Sobre cuándo su representado volverá al ring, Blandón expresó que: "pronto terminaremos las negociaciones y anunciaremos su próxima pelea, que debería llegar a fines de octubre o principios de noviembre".