Jonathan Loáisiga: “No ha sido una temporada muy mala y pese a mi lesión, la calificaría de buena”

Pese a que una lesión lo mantuvo fuera de acción buena parte de la temporada de Grandes Ligas, le suerte parece sonreírle al lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga, quien tiene la gran oportunidad de ser parte del roster del equipo de los Yanquis para la postemporada de Grandes Ligas.

Este sábado por la mañana, Loáisiga fue el invitado en la conferencia de prensa que organizaron los Yanquis con los medios de prensa de habla hispana que siguen al conjunto de la Gran Manzana. Durante su comparecencia, el lanzador derecho habló sobre su valoración de la temporada actual, sus frustraciones por la lesión y la oportunidad de ser parte de la rotación de cara a las postemporada, tras la repentina salida por diversos motivos de Domingo German y Dellin Betance.

“Ahorita mismo no han hablado nada conmigo, yo estoy enfocado en que mi trabajo sea el que hable por mí, y si ellos tienen algún plan conmigo, seguro me lo van hacer saber, pero ahorita no me han dicho nada”, afirma Loáisiga.

“La verdad es muy lamentable lo que le pasó a nuestros compañeros, nosotros quisiéramos tenerlos en el equipo, pero lamentablemente no van a poder estar. Hay dos puestos ahí para la postemporada, yo estoy trabajando y si se da la oportunidad de hacer el roster, estaré disponible para lo que sea y ayudar al equipo”, agregó el pinolero.

OPORTUNIDAD PERDIDA

Loáisiga no escapó a la lluvia de lesiones que afectó al equipo al inicio de la temporada, pese a que en su momento esta situación parecía la oportunidad perfecta, para que el nica se estableciera como un lanzador regular con los Yanquis.

“Las oportunidades se aprovechan, y el no poder estar en el equipo en ese momento creo que me frustro un poco, porque era mi oportunidad para demostrar que puedo estar todo el año completo en el conjunto, pero las lesiones son cosas que pasan y que uno no puede controlar, ahora no queda más que echar para adelante y seguir batallando”, detalló Loáisiga.

En lo que va de la temporada, Loaisiga ha participado en 12 encuentros, tres de ellos como abridor, en los que camina 27.2 entradas con la llamativa cifra de 29 ponches recopilados. El pinolero tiene dos triunfos, alcanzados en labor de relevo con una derrota en sufrida en una de sus tres aperturas. Sus números completos también resumen 24 hits permitidos, de ellos cinco son cuadrangulares, con 13 carreras limpias en su contra además regala 15 boletos.

“Creo que la temporada para mí ha sido positiva, lo malo hay que dejarlo atrás y enfocarse en lo bueno que uno hace en la campaña. No ha sido una temporada muy mala y pese a mi lesión, la calificaría de buena”, comentó Loáisiga.

TRABAJO PENDIENTE

Consultado sobre qué aspectos necesitaría mejorar para establecerse como un lanzador regular en la rotación de los Yanquis, Loáisiga reflexionó: “El comando de mis picheos rompientes y poder terminar a los bateadores, si yo trabajo y puedo mejorar eso, las cosas serán muy diferentes. En el juego, rápido llevo a los bateadores a conteo de 2-0, pero no los puedo terminar, si mejoro en eso, será una diferencia muy grande”.

En lo referente a sus planes inmediatos una vez que termine la campaña, el derecho nicaragüense aseguró que se enfocará en fortalecer su hombro, tampoco parece tener pretensiones de ir a jugar en una liga invernal a menos que los Yanquis decidan lo contrario.

Además Loáisiga se refirió al desarrollo de la pelota pinolero destacando que: “El beisbol en mi país ha crecido mucho en diferentes categorías, el nivel de los niños es muy bueno, ellos han ganado medallas en campeonatos mundiales. Yo veo en el futuro a muchos Grandes Ligas nicaragüenses”.