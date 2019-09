Meritorio segundo lugar para la UNAN-Managua en Copa Inter Clubes de la Uncaf

El conjunto de la UNAN-Managua se instaló en el segundo lugar de la IV Copa Inter Clubes Femenina de la Uncaf, tras caer en la batalla final 2-0 ante el conjunto de Saprissa que logró dar forma al triunfo con anotaciones de María Salas y Carolina Venegas, ambas en la segunda mitad del partido.

No se puede negar la superioridad que mostro el Saprissa en todo el encuentro, al controlar el balón de principio a fin, pero la UNAN también tuvo algunas oportunidades interesantes que no pudieron capitalizar.

Edward Urroz director técnico del conjunto pinolero, señaló que la escuadra universitaria resintió la falta de dos de sus jugadoras claves, entre ellas Sheyla Flores y de Julissa Acevedo, ambas resentidas por lesión. Sheyla, quien fue la goleadora del torneo con cinco tantos, entró de cambio hasta la segunda mitad del partido final, ya con el marcador adverso.

“Lamentablemente no pudimos conseguir el resultado deseado, en la primera parte del encuentro jugamos bien, pero dos errores en la marcación en la segunda mitad nos costaron el partido. No pudimos recuperar a varias jugadoras claves y eso afectó al equipo”, explicó Urroz, quien lamentó además que no se le haya entregado un reconocimiento a Sheyla Flores por comandar la tabla de anotadoras con cinco tantos.

“Pero me voy satisfecho con el desempeño de las muchachas, mostraron mucha fortaleza en todos sus líneas, tácticamente el equipo se mostró bien disciplinado. Ahora nos queda el torneo nacional en el que vamos a buscar la tercera corona seguida”, agregó.

GRATA EXPERIENCIA

Para la UNAN-Managua es su segundo subcampeonato tras el conseguido en el 2017, cuando perdieron la final contra el AD Moravia de Costa Rica, edición en la que además estuvieron las Águilas de León que terminaron en el tercer puesto.

“Fue una experiencia muy bonita, de verdad se vio el crecimiento del futbol femenino y sobre todo de la UNAN-Managua. Pero en este torneo no solo estábamos representando a la UNAN también a toda Nicaragua…La exigencia del torneo de tantos juegos en pocos días y la bajas que tuvimos por lesión nos afectó, pero demostramos que si se puede luchar”, detalló Lorena Gutiérrez, portera del representativo nacional.

En tanto por el tercer lugar, el conjunto Alianza Woman de El Salvador, doblegó 1-0 al Unifut de Guatemala. Un total de siete equipos estuvieron presentes en el torneo.