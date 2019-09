Israel Vásquez busca consejo de “Tito” Acosta para su combate contra “Chocorroncito”

Israel Vásquez, rival de Carlos “Chocorroncito” Buitrago para este 5 de octubre, sabe del peligro que representa el pinolero, quien ya ha dejado en evidencia su calidad como boxeador en combates aguerridos realizados en Puerto Rico, contra Ángel “Tito” Acosta y el más reciente ante McWilliams Arroyo.

Por lo tanto, para su preparación de cara al combate, Vásquez buscó el respaldo y consejo de Acosta, contra quien realizó sesiones de guanteo con el interés de perfeccionar un plan de pelea que pueda neutralizar la agresividad de Buitrago, en busca de asegurar el título Latino de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que estará en juego en el combate.

“‘Tito’ me ha dado muchos consejos que los estoy aplicando en el entrenamiento y que se verán el 5 de octubre”, comentó Vásquez, en declaraciones que parecen publicadas en la página de Cotto Promotions, empresa que acuerpa a ambos boxeadores y encargada de la velada pactada en San Juan, Puerto Rico.

“Vengo a hacer una pelea inteligente contra él (Carlos Buitrago). En su última pelea, McWilliams peleó a su estilo y por poco paga el precio. Yo no cometeré ese error. Las tres derrotas que tengo en mi récord han sido parte de mi aprendizaje, me han convertido en un mejor boxeador, en un peleador más paciente. Eso lo verán el 5 de octubre. Vengo a un 300% de condición”, aseguró el púgil, hijo del tres veces campeón mundial de boxeo puertorriqueño, Wilfredo Vásquez.

Precedente de peligro

Buitrago realizó grandes presentaciones en Puerto Rico, cuando enfrentó a Ángel “Tito” Acosta por el título de las 108 libras de la OMB, contra quien perdió por nocaut en 12 vueltas y luego cayó por decisión en un fallo polémico ante Arroyo por el cetro Latino 112 de la OMB.

“Tengo una nueva oportunidad de pelear por un título regional, el título Latino, y no la voy a desaprovechar. Es una pelea que me abre puertas, así que estamos trabajando fuerte para llegar en óptimas condiciones y salir con la correa en mano”, afirmó Buitrago, en declaraciones que recoge el sitio Cotto Promotions.

“Vengo a dar una gran pelea, y el que me ha visto sabe que vengo a pararme a pelear… Además, tengo la motivación de que la empresa Miguel Cotto Promotions me acaba de firmar y no vengo a defraudarlos. Vengo a sacar una victoria y ratificarme como un buen peleador en Puerto Rico”, agregó.