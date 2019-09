Ingrid Narváez buscará romper su récord nacional en el Mundial de Atletismo en Doha

Seis meses después del nacimiento de su hija Dexeily Joylieth Mayorga, lo menos que pensaba Ingrid Narváez al retomar su carrera por las pitas nacionales era tener la oportunidad de representar a Nicaragua en el Campeonato Mundial de Atletismo que tendrá lugar en Doha, Catar, del 27 de septiembre al 6 de octubre.

A sus 25 años, esta atleta originaria de Tola, Rivas, tuvo que pensarla dos veces antes de regresar a entrenar, consciente de que alcanzar la forma competitiva que la llevó a romper la marca de los 400 metros planos de 55.18 segundos en 2017 sería un poco complicado por sus nuevas responsabilidades.

“Fue duro retomar los entrenamientos luego del nacimiento de mi hija, pensaba que no iba a poder entrenar después del parto, pero en el fondo trataba de darme ánimos, me decía a mí misma ‘vos podés, tenés la experiencia para volver’”, recordó Ingrid, mientras está en la pista de atletismo, durante el IV Evaluativo de la Federación Nicaragüense de Atletismo (FNA).

Ingrid hizo su reaparición oficial en las competencias nacionales en el Campeonato Nacional de Relevos celebrado el 24 de marzo, en el que ayudó a su club de Tola a ganar oro en los 4x100 (53.50) femenino y 4x400 mixto (3:47). Antes de esto, su última aparición en una competencia había ocurrido en 2017, durante los Juegos Centroamericanos realizados en Managua.

Oportunidad mundial

En los siguientes evaluativos de la FNA este año, Ingrid demostró ir recuperando su paso y su bronce en los 400 metros lisos (57.02) en el Campeonato Centroamericano Mayor de Atletismo, celebrado en suelo pinolero en junio pasado, esto la puso en el radar para optar al cupo por invitación que tiene Nicaragua para la cita mundial.

“Le doy gracias a Dios y a la FNA por haberme tomado en cuenta para ir al Mundial. La verdad era algo que no me lo esperaba, porque apenas tengo 6 meses de estar entrenando de manera más intensa, luego del nacimiento de mi hija. Cuando me dieron la noticia que iba a representar a Nicaragua en este Mundial, me sentí orgullosa”, comentó Ingrid.

“Mi meta es representar a mi país de forma digna. Tengo el récord nacional con 55.18 en los 400 metros planos, también espero mejorar ese registro, no sé qué tanto podré bajar ese tiempo, pero me siento segura de que puedo hacerlo. Estar en este evento con atletas de gran nivel, sin duda me ayudará mucho”, aseguró la atleta.

Para Ingrid será su segundo evento de este nivel, tras presentarse en el Mundial Juvenil de Atletismo celebrado en Francia en el 2011, y de seguir su buen paso podría optar a una segunda participación olímpica en los Juegos de Tokio 2020, nivel en el que ya corrió en la edición realizada en Londres 2012.

En Doha, Ingrid correrá en su heat eliminatorio el lunes 30 de septiembre a las 9:00 a.m., hora de Nicaragua.