"Estoy preocupado". Juan Barrera y la historia del voto fantasma a favor de Leo Messi

Juan Barrera, el capitán de la selección de futbol de Nicaragua, se declaró "preocupado" por el voto fantasma que se le adjudicó a favor de Leo Messi en los premios The Best 2019.

La posición de Barrera se confirmó mediante un comunicado emitido este miércoles por su club, el Real Estelí.

"Nuestro jugador manifiesta su preocupación ante esta situación porque se usó su nombre en un hecho en el cual no tuvo ninguna participación. Barrera, tras enterarse de la lista final de votantes, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter que no ejerció ningún voto y que la información ahí presentada no corresponde a su criterio", indicó el club del jugador en el comunicado.

El caso ha tenido resonancia mundial, pues es la primera vez que el capitán de una selección nacional desmiente su votación en los premios The Best.

Todo comenzó el martes, cuando en su cuenta de Twitter Barrera sostuvo que no votó por Messi en los premios The Best 2019. Es más, Barrera dice que ni siqueira participó en el proceso.

"Es falso", dijo Barrera sobre su voto por Messi.

El astro argentino y militante del Barcelona ganó el premio The Best 2019 al mejor jugador, que se entregaron el lunes.

"Por este medio el jugador del Real Estelí FC y capitán de la Selección Nacional de Nicaragua Juan Ramón Barrera, hace del conocimiento de la opinión publica, prensa nacional e internacional que en ningún momento fue parte del proceso de votación para The Best FIFA Football Awards", dijo el Real Estelí.

Ni Messi ni los organizadores del premio The Best han respondido ante esta polémica, que ha sido divulgada en los principales medios de comunicación en el mundo.

"Escándalo por votos fantasma en premio The Best de Messi", tituló Milenio, de México; "El capitán de de Nicaragua asegura que no participó en la votación de The Best...aunque oficialmente votó a Messi", publicó Marca, de España.

La prensa internacional ha empezado a llamar el caso como "el voto fantasma".

En Nicaragua, Barrera es considerado uno de los mejores en la historia.

Su actuación más famosa es cuando logró un hat trick contra Haití, en Managua en marzo de 2017, clasificando a Nicaragua a la Copa Oro.