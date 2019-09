FIFA recibió documentos sellados por Fenifut con los votos de Juan Barrera

Pica y se extiende el caso de Juan Barrera y sus supuestos votos que han puesto en tela de duda la forma como FIFA eligió a Lionel Messi, ganador del premio The Best y en la que también sale mal parada la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut).

“Hemos verificado los documentos de votación presentados por la FA nicaragüense y todos los documentos están firmados y confirmados con el sello oficial de la FA nicaragüense", dio a conocer FIFA este jueves en una nota que aparece publicada por ESPN.com. "Tras comparar con las hojas de votación presentadas por la federación y las que hemos publicado en FIFA.com, confirmamos que tenemos los votos correctos firmados por el jugador. Estamos pidiendo a las Federaciones de Futbol de Nicaragua que investiguen sobre este asunto", dijo el portavoz de la FIFA a ESPN.

FENIFUT EN EL OJO DEL HURACAN

El capitán de la Selección de Futbol de Nicaragua, Juan Barrera, publicó en sus redes sociales que él no había votado por Messi para la elección del premio The Best que entregó la FIFA al argentino Lionel Messi.

Según los documentos que recibió la FIFA provenientes de Nicaragua, el capitán de la escuadra nacional habría votado Messi como primera opción, seguido por Sadio Mane y Cristiano Ronaldo en tercer lugar, mismo orden en el que votó el director técnico de la escuadra nacional Henry Duarte.

Duarte no se ha pronunciado al respecto sobre la votación para el premio The Best, mientras que Barrera dio a conocer en sus redes sociales que él ni siquiera había recibido el link para hacer la votación.

"No voté en los premios The Best 2019", escribió en Twitter. "Cualquier información sobre mí es falsa".

Estas aseveraciones se regaron como la pólvora por las redes sociales y se sumaron a otros supuestos casos que cuestionan la metodología empleada por FIFA. Al respecto el ente rector del futbol mundial se ha dado a la tarea de aclarar estos casos y explicó que su oficina de votación es monitoreada por auditores independientes, según la nota publicada por ESPN.